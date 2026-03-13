Biber gazlı kuyumcu soygunu: 3 şüpheli yakalandı!
Konya'da maskeli 3 şüpheli, biber gazı kullanarak girdikleri kuyumcudan gerçek sandıkları 8 adet imitasyon bileziği çalıp kaçtı. Kanalizasyon hattından kaçmaya çalışan "amatör" soyguncular, polis ekiplerince kısa sürede enselendi.
Konya'nın Selçuklu ilçesinde gece saatlerinde akıllara durgunluk veren bir soygun girişimi yaşandı.
Lale Caddesi üzerindeki bir kuyumcuya yüzleri maskeli ve ellerinde biber gazıyla giren 3 şahıs, vitrindeki bileziklere yöneldi.
Büyük bir hızla 8 adet bileziği alıp kayıplara karışan hırsızların sevinci kursağında kaldı; zira çaldıkları bileziklerin tamamı vitrin süsü olan imitasyon ürünlerdi.
KANALİZASYON HATTI DA ONLARI KURTARAMADI
Olayın ardından kaçış güzergahında kanalizasyon şebekesini kullanmayı planlayan şüpheliler, polisin dikkati sayesinde köşeye sıkıştı.
Safahat Caddesi'ndeki açık bir rögar kapağından yola çıkan ekipler, bölgeyi abluka altına alarak 3 zanlıyı da kısa sürede yakaladı.
Olay anına tanıklık eden vatandaşlar ise şahısların kaçışını gördüklerini ancak bir soygun olabileceğine ihtimal vermediklerini belirtti.
Yakalanan şüpheliler emniyete götürülürken, çalınan "sahte" altınlar ise dükkan sahibine teslim edildi.
