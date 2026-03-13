13 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:







(١٧) اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْؕ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرٖيعُ الْحِسَابِ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla



(17) O gün herkes yaptığının karşılığını bulur. O gün hiçbir haksızlık olmayacaktır; kuşkusuz Allah’ın hesabı çok hızlıdır.



(Mü'min Suresi, 40/17) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)





ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)



"Ahir zamanda bir kavim ortaya çıkar. Cahiller başa geçerek insanlara fetvâ verirler.

Böylece hem kendileri sapar hem de başkalarını saptırırlar."



Kaynak: Buhari, İlim, 34





