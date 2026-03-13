  • İSTANBUL
İSLAM 13 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

13 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
13 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü ve Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (13 Mart 2026)

VAHYİN DİLİNDEN:



(١٧) اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْؕ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرٖيعُ الْحِسَابِ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(17) O gün herkes yaptığının karşılığını bulur. O gün hiçbir haksızlık olmayacaktır; kuşkusuz Allah’ın hesabı çok hızlıdır.

(Mü'min Suresi, 40/17)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)

"Ahir zamanda bir kavim ortaya çıkar. Cahiller başa geçerek insanlara fetvâ verirler.
 Böylece hem kendileri sapar hem de başkalarını saptırırlar."

Kaynak: Buhari, İlim, 34

GÜNÜN SÖZÜ:




GÜNÜN FOTOĞRAFI:

