13 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi
Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü ve Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (13 Mart 2026)
VAHYİN DİLİNDEN:
(١٧) اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْؕ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرٖيعُ الْحِسَابِ
Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla
(17) O gün herkes yaptığının karşılığını bulur. O gün hiçbir haksızlık olmayacaktır; kuşkusuz Allah’ın hesabı çok hızlıdır.
(Mü'min Suresi, 40/17) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)
"Ahir zamanda bir kavim ortaya çıkar. Cahiller başa geçerek insanlara fetvâ verirler.
Böylece hem kendileri sapar hem de başkalarını saptırırlar."
Kaynak: Buhari, İlim, 34
GÜNÜN SÖZÜ: