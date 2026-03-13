Köprüde metrobüs yangını: 60 yolcu ölümden döndü!

İstanbul'da korku dolu anlar 00.15 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolu üzerinde yaşandı.

Zincirlikuyu durağından hareket eden ve içinde 60 yolcunun bulunduğu metrobüsün motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden sürücü, soğukkanlılığını koruyarak aracı emniyetli bir alana çekti ve kapıları açarak yolcuların hızla dışarı çıkmasını sağladı.

Tahliyenin hemen ardından alevler tüm aracı sararken, ihbar üzerine olay yerine Beşiktaş ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri köprü trafiğini güvenlik amacıyla durdururken, itfaiyenin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Şans eseri ölü ya da yaralının olmadığı olayda, yanan metrobüs tamamen kullanılamaz hale geldi.

Tahliye edilen yolcular bölgeye gönderilen başka bir metrobüsle yollarına devam ederken, enkazın kaldırılmasının ardından köprü trafiği normale döndü.