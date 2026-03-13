  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem AFAD duyurdu: Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem
Gündem

AFAD duyurdu: Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem

Tokat'ın Niksar ilçesinde 5,5 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünü Niksar olarak açıklarken, sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tokat'ta meydana gelen sarsıntıya dair verileri paylaştı.

Yapılan resmi açıklamaya göre, Tokat'ın Niksar ilçesinde saat (saat eklenecek) sularında 5,5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Depremin hemen ardından AFAD ve ilgili birimler, bölgede herhangi bir can veya mal kaybı olup olmadığını belirlemek üzere saha tarama çalışmalarına başladı.

İlk belirlemelere göre bölgedeki durumun kontrol altında olduğu bildirilirken, vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısı yapıldı.

 

