AFAD duyurdu: Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tokat'ta meydana gelen sarsıntıya dair verileri paylaştı.

Yapılan resmi açıklamaya göre, Tokat'ın Niksar ilçesinde saat (saat eklenecek) sularında 5,5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Depremin hemen ardından AFAD ve ilgili birimler, bölgede herhangi bir can veya mal kaybı olup olmadığını belirlemek üzere saha tarama çalışmalarına başladı.

İlk belirlemelere göre bölgedeki durumun kontrol altında olduğu bildirilirken, vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısı yapıldı.