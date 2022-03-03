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Siyaset Ömer Çelik’ten Kırım Tatarları açıklaması
Siyaset

Ömer Çelik’ten Kırım Tatarları açıklaması

Rusya’nın 7 gündür aralıksız saldırdığı Ukrayna’dan Türkiye’ye Kırım Tatar grupların tahliyeleri devam ederken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik’ten konuya ilişkin açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 15:36:00 -
Ömer Çelik’ten Kırım Tatarları açıklaması

YENİ AKİT  ANKARA

Rusya’nın 7 gündür aralıksız saldırdığı Ukrayna’dan Türkiye’ye Kırım Tatar grupların tahliyeleri devam ediyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, resmi sosyal medya hesabından Kırım Tatarlarına ilişkin yaptığı paylaşımda, “Kırım Tatarları en zor koşullarda her zamanki soylu duruşlarını sürdürüyor. Türkiye Cumhuriyeti her zaman onların yanındadır. Kardeşlerimiz Kırım Tatarları ile yakından ilgiliyiz. Cumhurbaşkanımızın Ukrayna’ya saldırının başladığı ilk anlarda verdiği talimatlarda Kırım Tatarı kardeşlerimizin güvenliği konusunda yapılacaklar başta gelmektedir” ifadelerine yer verdi.

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