Ömer Çelik'e göre: Çirkin yaklaşımlar kabul edilemez... DEM yöneticilerinin sözlerine tepki açıklaması!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler sarf edilmesine tepki gösterdi.
Bakan Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, şunları kaydetti:
"Bazı DEM Parti yöneticilerinin Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Devletimizin ve milletimizin birliğini temsil eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bağımsızlığımızın sembolü şanlı bayrağımıza ve İstiklal Marşımıza yönelik çirkin yaklaşımları asla kabul edilemez. Siyaset alanı meşru bir alandır. Meşru alan içinde hareket etme yetkisi almış olanlar, yetkilerini gayrı meşru yaklaşımlar için kullanmazlar. Söz konusu çirkin yaklaşımlar içerisinde olanlara karşı tavrımız ve duruşumuz nettir. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin değerlerini savunmaya ve bunlara dönük saldırılara karşı durmaya devam edeceğiz."
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