  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kart zampara Siyonist Adnan Oktar hapiste hala rahat durmuyor!

Mısır'dan Türkiye'ye kritik ziyaret! Bakan Fidan dünyayı bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı

Emekli korgeneral Erdoğan Karakuş uyardı: Kürecik üssündeki radarlar göremez tüm Türkiye bunu bilsin

Belediyeyi alan CHP’de işçi kıyımı! Akrabalara yer açılıyor Ekmeğinden edilen işçi kendini yakıyordu

Ekrem İstanbul’u borca boğuyor

8 katlı AVM'de yangın paniği!

Tarihi gelişme! Filistin'i devlet olarak tanıdıklarını dünyaya duyurdular

DEM Partililer, Başkan Erdoğan ve Mustafa Kemal'e küfretmişlerdi... Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi!

PKK ile çok haşır neşir oldular artık isimleri dillerinden düşmüyor! CHP’de skandal Cemil Bayık gafı!

‘İnce’ kumpasa ballı koltuk
Gündem Ömer Çelik'e göre: Çirkin yaklaşımlar kabul edilemez... DEM yöneticilerinin sözlerine tepki açıklaması!
Gündem

Ömer Çelik'e göre: Çirkin yaklaşımlar kabul edilemez... DEM yöneticilerinin sözlerine tepki açıklaması!

Yeniakit Publisher
2024-04-20 18:00:00 - 2024-04-20 18:04:46
Ömer Çelik'e göre: Çirkin yaklaşımlar kabul edilemez... DEM yöneticilerinin sözlerine tepki açıklaması!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler sarf edilmesine tepki gösterdi.

 Bakan Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, şunları kaydetti:

"Bazı DEM Parti yöneticilerinin Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Devletimizin ve milletimizin birliğini temsil eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bağımsızlığımızın sembolü şanlı bayrağımıza ve İstiklal Marşımıza yönelik çirkin yaklaşımları asla kabul edilemez. Siyaset alanı meşru bir alandır. Meşru alan içinde hareket etme yetkisi almış olanlar, yetkilerini gayrı meşru yaklaşımlar için kullanmazlar. Söz konusu çirkin yaklaşımlar içerisinde olanlara karşı tavrımız ve duruşumuz nettir. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin değerlerini savunmaya ve bunlara dönük saldırılara karşı durmaya devam edeceğiz."

Yaptırımlar lüks yat piyasasını alt üst etti: Ruslar gitti... İlgili tahminler: Kaybeden sektör, hareket bitti!
Yaptırımlar lüks yat piyasasını alt üst etti: Ruslar gitti... İlgili tahminler: Kaybeden sektör, hareket bitti!

Dünya

Yaptırımlar lüks yat piyasasını alt üst etti: Ruslar gitti... İlgili tahminler: Kaybeden sektör, hareket bitti!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Adnan Oktar için para toplayıp örgüte finans sağlıyorlar!
Adnan Oktar için para toplayıp örgüte finans sağlıyorlar!

Aktüel

Adnan Oktar için para toplayıp örgüte finans sağlıyorlar!

ABD'nin oyunu belli oldu: Gizlice baskı yapıyormuş! Öyle bir detay ortaya çıktı ki, dikkat çekti
ABD'nin oyunu belli oldu: Gizlice baskı yapıyormuş! Öyle bir detay ortaya çıktı ki, dikkat çekti

Dünya

ABD'nin oyunu belli oldu: Gizlice baskı yapıyormuş! Öyle bir detay ortaya çıktı ki, dikkat çekti

Rusya'dan LNG ithalatı azaltılmalı! Uzman: Rusların duymak istemeyeceği haberi verdi: Rus gazı sorunu
Rusya'dan LNG ithalatı azaltılmalı! Uzman: Rusların duymak istemeyeceği haberi verdi: Rus gazı sorunu

Ekonomi

Rusya'dan LNG ithalatı azaltılmalı! Uzman: Rusların duymak istemeyeceği haberi verdi: Rus gazı sorunu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23