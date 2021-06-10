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Siyaset Ömer Çelik duyurdu: Çalıntı eserler bulundu!
Siyaset

Ömer Çelik duyurdu: Çalıntı eserler bulundu!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'den yurt dışına kaçırılan bazı tarihi eserler hakkında, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Sanat ve Kültür varlıklarımızın çalınması çok büyük bir suç ve ahlaksızlıktır" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 14:35:00 -
Ömer Çelik duyurdu: Çalıntı eserler bulundu!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide Adana'da bulunan Ulu Camii'nden 19 yıl önce restorasyon sırasında çalışnan, 500 yıllık 223 karo İznik çinisinden 2'si ve 1çini pano'nu Hollanda'dan çıktığını duyurdu.

"Büyük bir suç ve ahlaksızlık"

Çelik yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi, "Sanat ve Kültür varlıklarımızın çalınması çok büyük bir suç ve ahlaksızlıktır. Adana Ulu Camii'nden 19 yıl önce restorasyon sırasında çalışan 500 yıllık 223 karı İznik çinisinden 2'si ve 1 çini pano Hollanda'dan çıktı" dedi.

Yetkililere teşekkür etti

Çelik paylaşımının devamında, "Kurumlarımız ülkemizden çalınan varlıklarımızı çok sıkı şekilde takip ediyor ve Türkiye'ye getirilmesini temin ediyor. Kültür ve sanat varlıklarımızı dünyanın her yerinde takip eden yetkililerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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