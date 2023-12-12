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Gündem Ömer Çelik duyurdu! AK Parti'den Faruk Koca kararı
Gündem

Ömer Çelik duyurdu! AK Parti'den Faruk Koca kararı

Yeniakit Publisher
2023-12-12 17:19:00 -
Ömer Çelik duyurdu! AK Parti'den Faruk Koca kararı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Faruk Koca'nın bir disiplin suçu oluşturduğuna kanaat getirilmiştir. Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verilmiştir.' dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Futbolda şiddet hadisesi oldu. Faruk Koca'nın eski milletvekilimiz olması sebebiyle bir değerlendirme yapmamız gerekiyordu. Cumhurbaşkanımız hakem kardeşimizle görüşerek 'Geçmiş olsun' dileklerini iletti. Faruk Koca'nın bir disiplin suçu oluşturduğuna kanaat getirilmiştir. Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verilmiştir. Bu hadiseden büyük bir üzüntü duyduğumuzu bir kere daha ifade ediyoruz.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın bizim partimizden ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevki gerçekleştirilmiştir.

GAZZE'DE YAŞANAN İSRAİL KATLİAMLARI
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dünyanın gündeminde Gazze'deki durum devam ediyor. Son basın toplantısı yaptığımız bugüne ölüm sayısı iki katını buldu. Maalesef rakamlarla ilgili konuşmak çok acı verici. Her 10 dakikada bir 1 çocuk hayatını kaybediyor. Gazze'de de değil Batı Şeria'da da şiddet olayları devam ediyor.

Katliamlarla devam ederken bir yandan da Filistinlilerin topraklarına tel koyma işlemine devam ediyorlar. UNICEF Sözcüsü su ve en temel ihtiyaçlara ulaşımın kısıtlandığını beyan ediyor. Bu açık bir şekilde soykırımdır. Bu dünyanın gözü önünde Batılı devletlerin desteğiyle gerçekleşmektedir. Kalıcı ateşkes çağrısın yapıldı. Guterres ilk defa yetkisini kullanarak Güvenlik Konseyi'ne mektup gönderdi. Birleşmiş Milletlerin işlevinin kalmadığı görülmektedir. ABD'nin ürettiği bombalar İsrail'e gönderilmeye devam ediyor.

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Yorumlar

İhraç Edildi

futbol temizlenemez. Tepeden aşağıya pislik,  

Ak parti faruk koca milletvekili ömer çelik

AK Parti'den Faruk Koca Helal olsun ak parti'ye. Adamın eski milletvekili omasına rağmen hemen ihracı için prosedürü başlattılar. CHP olsa, "Ama mama" derlerdi.. Ömer Çelik de bu gelişmeyi hemen duyurdu!
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