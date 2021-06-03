Ömer Çelik: Buna sahip olan sayılı ülkelerden biri olacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısı sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları;

Bizim açımızdan PKK'sı, YPG'si DEAŞ'ı hepsi aynıdır. Bunlara karşı bir ilk konulmalıdır. Operasyonlar kapsamında 8 bin 500'e yakın teröristlere yakın sığınaklar yok edilmiştir. Birçok terörist etkisiz hale getirilmiştir. TSK, insanı kültürel yapılar ve siviller konusunda en hassas orduların başında gelir. Hedef terör örgütleridir.

"Eren Operasyonları 15 ayrı yerde devam ediyor"

Eren operasyonları 15 ayrı yerde devam ediyor. PKK terör örgütüne çok ağır zaiyatlar veriliyor. Şimdiye kadar DEAŞ'a karşı 570'e yakın, FETÖ'ye 5 bine yakın operasyon gerçekleştirilmiştir. TSK, Emniyet, Jandarma personelimiz kahramanca görevinin başındadır. Her geçen gün berraklaşan şey şudur, bazı ülkeler geçmişte Afganistan'da yaptıkları gibi terör örgütlerini vekalet savaşları olarak kullanarak bir sonuca varmayı düşünüyorlar. Bütün bu gelişmelerin varacağı hiçbir yer yoktur. Terör örgütüne destek verenler sadece bu utançla karşı karşıya kalacaktır.

Yendiden normalleşme yaşıyoruz. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bazı sektörler olumsuz etkileniyor. Müzisyen arkadaşlarımızın sesini duyduğumuzu bilmenizi isteriz. Müzik susmasın sloganı etrafında bu destekler müzisyen arkadaşlarımıza ulaştırılıyor. Bu konuda Kültür ve Turizim Bakanımızın ve partimizin konuyu takip ettiğini bir kere daha ifade etmek isterim.

"Uçak gemisine sahip sayılı ülkelerden biri olacağız"

Türkiye'nin savunma sanayiinde geldiği yer açısından çok önemli haberler çıkıyor. Bugün Türkiye'nin İHA ve SİHA'larıyla nasıl stratejik bir üstünlük ortaya çıkardığına ilişkin çok sayıda analiz çıkıyor.

Türkiye'nin ilk uçak gemisi diyebileceğimiz TCG-Anadolu'nun yapımı en süratli şekilde devam ediyor. Böylece buna sahip olan sayılı ülkelerden bir tanesi olacağız. En önemlisi de bu geminin hava platformlarında İHA ve SİHA'lar için de bir platform söz konusu olacak

Türkiye açısından stratejik üstünlük sağlayıcı bir zemine kavuşulmuş olacak. Aynı zamanda doğal afetler için de kullanılabilecek bu gemi.

Çevre Şehircilik Bakanlığımız son derece güçlü şekilde gündem olan konuları takip ediyor. Son derece önemli bir gelişme oldu. Sayın Emine Erdoğan'ın öncülüğünde pek çok yerde çevre duyarlılığı projeleri yürütülüyor. BM İnsani Yerleşim Programları tarafından atık alanında ödül ilk kez Emine Hanım'a verildi.

Burada Türkiye'nin bu konularda yaptığı öncülüğün takdir edilmesi son derece önemli. Dünyanın, ülkemizin kirlenmesi insani açıdan ertelenemez bir mesele haline gelmiştir.

Bu ödülle birlikte başka şehirlerin de aynı modelleri uygulayarak bu konudaki mücadeleye güçlü destek vermelerini ümit ediyoruz.

Marmara Denizi'ndeki müsilaj son derece tedirgin edici

Marmara Denizi'ndeki müsilaj son derece tedirgin edici ve asla tahammül edemeyeceğiz bir kirliliğe işaret ediyor. İklim değişikliği, yoğun kirlilik ve denizin durgunluğu...

Bu müsilajın yüzeyden temizlenmesi hiçbir şekilde bunu ortadan kaldırmıyor. 25 milyona varan bir nüfus yaşıyor Marmara Denizi'nin etrafında. Bu müsilaj meselesi partice en yakın takip ettiğimiz meselelerden bir tanesidir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bir çalıştay düzenleyecek. Şimdiye dek yaklaşık 91 nokta çeşitli örnekler alındı. Çok kapsamlı bir hazırlık yaptıklarını biliyoruz. İnşallah bu çalıştayın sonuçları bu hafta sonu sayın bakanımız tarafından paylaşılacak.

"İsrail'in yasa dışı konutlara son vermesi gerekiyor"

Bunlardan ders çıkaran bir yaklaşım görmüyoruz. Yine Batı Şeria'da 350 konuttan oluşan bir projenin temel atıldığını görüyoruz. Bunu en güçlü şekilde kınıyoruz. Batı Şeria'da ve Gazze'de yasa dışı konutlara, hukuk dışı meselelere son verilmesi gerekiyor.

AK Parti içerisinde tamam dendiği andan itibaren, ki o aşamaya gelmiş bulunuyoruz, sonra MHP ile paylaşacağız. Cumhur ittifakı kendi içerisinde uzlaşı çıkardıktan sonra diğer partilerle paylaşılması ve bu taslağın hayata geçmesi için adımlar atılması söz konusu olacak. Çalışmalar bitmek üzere.

"Erken seçim söz konusu değil"

Erken seçim herhangi bir şekilde söz konusu değildir. Her girdiği seçimi kaybetmiş genel başkandan tutun da, oy oranı yüzde 1'de gezinene kadar herkes erken seçim diye tutturmuş. Seçimlerin zamanında yapılacağını bir vesileyle ifade etmiştim. Bütün bu süre içerisinde yapacağımız işlere yoğunlaşmak esas olandır. Nasıl bir gerekçe ortaya koyuyorlar? Siyaset bir tez, iddia ortaya koymak için yapılır. Öyle bir konumlanma var ki tamamen AK Parti'nin antitezi olmaktan öteye gidemeyen argümanlar var. Bir siyasi parti kendi varlığını topluma ulaştırdığı mesajla gösterir. Sadece AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın anti tezi olarak konumlandırılmış bir yapının hiçbir siyasi argüman üretemeyip, sürekli olarak gündeme getirdiği bir konu olarak görüyoruz.

"Türkiye'ye baskı yapılarak sorun çözülmez"

Dışişleri Bakanımızın Yunanistan'a bir ziyareti gerçekleşti. Yunan Dışişleri Bakanı'nın Ankara ziyaretinde yaptığı saygısızlığın terk edildiğini gördük. Türkiye bir müzakere devletidir. Atina şunu anlamak zorundadır. Türkiye'nin üzerine AB'den ya da başkalarından baskı yaparak çözeceği hiçbir problem yoktur. Atina makul bir zemine kavuşulmasını istiyorsa bu meselede Türkiye ve Yunanistan'ın uzlaşıya varmasıdır.

Bu coğrafyada biz yaşıyoruz, kendimiz çözeceğiz. Münhasır ekonomik bölgelerle ilgili olarak ortaya çıkan ihtilafta oraya Fransız gemisini davet edip Fransız bayrağı dikerek çözülecek meseleler değildir bunlar. Oraya Yunanistan'ı çok sevdikleri için gelmiyorlar. Depremde koşan biziz, komşusunun yanında durur. Türkiye dostluğu denenmiş, tarihin süzgecinden geçmiş herkesin fayda göreceği bir ülkedir.

Herhangi bir şekilde maksimalist talepleri masaya getirip müzakere edelim diye sunmayacaksınız. Masaya önkoşulsuz oturacaksınız. Böyle gelinirse orada alınacak bir sonuç yok. Türkiye Yunanistan arasındaki hiçbir müzakere mekanizması Türkiye tarafından durdurulmamıştır. Biz müzakereye iyi komşuluk ilişkileri, hukuk ve hakkaniyetle her zaman varız.

"ABD PYD/YPG'ye destek vermemeli"

ABD ile derin ve köklü bir müttefiklik ilişkimiz var. Aslında işbirliği yapacağımız alanlar ihtilaflı alanlara göre çok daha fazla. Geçmişte Türkiye'nin ne kadar kıymetli bir müttefik olduğunu göstermiş bir tablo önümüzde var. Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirmiş, vatandaşlarımızı şehit etmiş FETÖ'nün üzerindeki himayenin kalkmasıdır. O şahsın himaye görüyor olması müttefiklik ilişkileri açısından halledilmesi gereken bir meseledir. Meclis'in bombalanması, Cumhurbaşkanımızın öldürülmesine teşebbüs edilmesi gibi Türkiye ve uluslararası hukuk açısından suça imza atılmıştır.

PYD/YPG bir terör örgütüdür. Müttefiğimiz buna destek vermemesi lazımdır. DEAŞ ile YPG arasında bir fark yoktur. Terör örgütüne bir başka terör örgütüne güya mücadele diye destek verirseniz... ABD ile karşılıklı ekonomik ilişkileri nasıl büyüteceğimiz, Suriye'nin geleceği, Akdeniz'deki olaylar, Libya'nın geleceği konusunda ortak değer ve ilkeleri nasıl üreteceğimize dair çalışmamız gerekir.

Biden döneminde yeni yönetim işe başlamışken sayın başkan daha önce başkan yardımcısı olarak Türkiye ile ilgili yeterli bilgiye sahip. Başkan yardımcısı iken sayın Cumhurbaşkanımızla çeşitli görüşmeleri oldu. Yeni dönemde ABD ile pozitif ajanda temelinde değerlendirmek istiyoruz."