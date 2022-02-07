Ömer Çelik: 7 Şubat’ın yıldönümünde FETÖ’yü bir kez daha lanetliyoruz

Yeni Akit Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, resmi sosyal medya hesabından 7 Şubat’a ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bugün 7 Şubat. FETÖ’nün MİT Müsteşarı Sn Hakan Fidan’ı hedef alarak, Sn Cumhurbaşkanımız @RTErdogan ’a ve meşru Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne dönük darbe girişiminin 10. yıl dönümü. 7 Şubat’ın yıldönümünde Terör Örgütü FETÖ’yü bir kez daha lanetliyoruz” dedi.

Ömer Çelik, “7 Şubat darbe girişimi, karanlık örgüt FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine kadar ülkemizin milli güvenliğini ve egemenliğini hedef alan bir dizi terör faaliyetinin ilk halkasıdır. FETÖ, 7 Şubat’ta ve sonrasında MİT'e ve devletin diğer kurumlarına yönelik operasyonlarıyla Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası politika geliştirme kabiliyetini hedef almıştır. Türkiye düşmanlarının maşası, Türkiye düşmanı projelerin aracı olduğunu ortaya koymuştur. 7 Şubat darbe girişimi, Sn Cumhurbaşkanımızın sağlam iradesi sayesinde başarısız olmuştur. Cumhurbaşkanımız ortaya koyduğu liderlik ile Türkiye’nin ulusal güvenliğine dair tavizsiz duruşunu göstermiştir” ifadelerini kullandı.