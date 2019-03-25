Ömer Arısoy'dan Zeytinburnu halkına müjde

Toplantının ardından basına açıklama yapan Arısoy, İETT Bloklarıyla ilgli müjdeli bir haber paylaştı. Arısoy, “İETT Bloklarıyla toplantımızda biz çalışarak o toplantıya gitmiştik. Hemen komşu parsel 1 buçuk emsaldi fakat İETT Blokları 1 emsaldi. Bu emsal uygulamasıyla oranın kentsel dönüşüm problemi çözülemiyordu. Bakanımız buraya teşrif ettiğinde kendisine arz ettik. Mevcut imar planını aktardık. O da bizi teyit etti ve iki gün önce 1 buçuk emsal olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İETT Bloklarının planını onayladı. Söz verdiğimiz gibi seçimin olmasına gerek kalmadan Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız İETT Bloklarındaki emsali onayladı ve belediyemize gönderdi. Yakında belediyemize ulaşacak. Bakanımız aradı ve kendisi bana bu bilgiyi verdi” dedi. Bu süreçte kentsel dönüşüm meselesi kapsamında İETT Bloklarının önündeki en büyük engelin kalktığına işaret eden Ömer Arısoy, ilçe genelinde yerinde dönüşümü sağlayacaklarını dile getirdi.