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Yerel Ömer Alptekin'den 16 gündür haber alınamıyor!
Yerel

Ömer Alptekin'den 16 gündür haber alınamıyor!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Adana’nın Karaisalı ilçesindeki Eğlence Çayı’nda kaybolan Ömer Alptekin’i arama çalışması 16 gündür devam ediyor.

Karaisalı ilçesi Dokuzoluk Kanyonu’na 31 Mayıs günü arkadaşlarıyla birlikte pikniğe giden 25 yaşındaki boks antrenörü Ömer Alptekin, serinlemek için Eğlence Çayı’na girdi. Alptekin, bir süre sonra suda gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık, su altı arama-kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sabahın erken saatlerinde yeniden başlayan ve dronla havadan da sürdürülen çalışmalarda 16 gün geride bırakılırken, henüz Alptekin’e ait bir ize rastlanmadı.

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