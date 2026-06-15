Yeğen Kapki’nin itirafları her şeyi değiştirdi! Kapki, Ekosistem’in ABD’ye nasıl para kaçırdığını anlattı!

Yeni ifşaatla birlikte, İmamoğlu’nun gizli kasası Murat Kapki’nin, suç gelirlerini Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) kaçırdığı ortaya çıktı.

“MURAT KAPKİ YÜKLÜ MİKTARDA PARAYI ABD’YE AKTARDI”

CHP Spor Kurulu kurucusu Savaş Yıldırım’ın sosyal medya hesabından da paylaştığı bilgilere göre Yeğen Kapki, amcası Murat Kapki’nin yüklü miktarda parayı JP Morgan üzerinden ABD’ye aktardığını itiraf etti. Etkin pişmanlıktan yararlanan yeğen Berat Çağrı Kapki, amcasının kara para aklama ve mal kaçırma ağını adım adım anlattı.

“AVUKAT BENİ TEHDİT ETTİ”

“Avukatların baskı ve tehdidiyle ifademi vermiştim, bu yüzden ifademi değiştirmek istiyorum” diyerek yeniden ifade veren Berat Çağrı Kapki, Ekrem İmamoğlu’na bağlı avukatlar tarafından baskı altına alınarak ifade verdiğini itiraf eden Kapki, “Gözaltındayken yanıma Selcan isimli bir avukat geldi. ‘Hiçbir şey bilmiyorum sadece para çektim’ dememi söyledi. Beni tehdit etti. Ferko Plaza’daki valizlerde kıyafet değil para vardı. Bana, ‘Kuru temizleme eşyası götürdüğünü söyle’ dediler. Yaklaşık 1,5 metrekarelik kasada dövize çevrilen paralar saklanıyordu. Sinan Sepetçi ofise dövizcileri çağırırdı. Paralar dövize çevrilir, ardından kuryelerle Acarkent’e taşınırdı. Acarkent’teki villada iki büyük kasa vardı. Kara para bu villada toplanıyordu. Amcamın eşi Feyza Kapki kontrol ediyordu. Amcam suç gelirini JP Morgan üzerinden ABD’ye aktardı” şeklinde ifade verdi. Yeğen Kapki’nin şok ifadeleri, Ekosistem’in yurt dışına para kaçırdığı trafiğe ilişkin somut bilgilere ulaşılmasına önemli katkı sağladı.