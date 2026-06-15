Tatil tavsiyesi: Dikkat ve odaklanma sorunlarına karşı öneriler peş peşe geliyor

Kitap okuma alışkanlığının küçük ama düzenli adımlarla kazanılabileceğini dile getiren Taş "Kitap okuma alışkanlığı küçük ama düzenli adımlarla gelişir. Öğrenciler ilgi alanlarına uygun kitaplarla başlamalı, her gün belirli bir okuma saati oluşturmalıdır. Ailece yapılan okuma etkinlikleri ve okunan kitaplar üzerine gerçekleştirilen sohbetler bu alışkanlığın kalıcı hale gelmesini sağlar. Unutulmamalıdır ki kitap okumak; düşünce ufkunu genişletir, kelime hazinesini artırır ve akademik başarıya katkı sunar. Bunun yanında kitap seçimi konusunda da seçici davranılmalı, rastgele eserler yerine Rabbimizi, Peygamberimizi ve dinimizi öğrenmeye katkı sağlayacak kitapların tercih edilmesine dikkat edilmelidir." şeklinde konuştu. Öğrencilerin sosyal faaliyetlere katılmasının önemine değinen Taş, "Sosyal faaliyetler öğrencilerin iletişim becerilerini, özgüvenlerini ve takım çalışması yeteneklerini geliştirir. Yaz kursları, sportif faaliyetler, gönüllülük çalışmaları ve kültürel etkinlikler öğrencilerin hem eğlenmelerini hem de kendilerini geliştirmelerini sağlar. Sosyal çevre içerisinde kazanılan tecrübeler öğrencilerin hayata daha güçlü hazırlanmalarına yardımcı olur. Bunun yanında bir yardım kuruluşu ile gerçekleştirilen yardım faaliyetlerinin dağıtım süreçlerine destek verilmesi de bireyin toplumsal sorumluluk ve yardımlaşma duygusunun gelişmesine önemli katkılar sunacaktır." dedi. Teknolojinin doğru kullanıldığında önemli bir eğitim aracı olduğuna dikkat çeken Taş "Teknoloji doğru kullanıldığında önemli bir eğitim aracıdır. Ancak uzun süreli ve kontrolsüz ekran kullanımı öğrencilerin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle günlük ekran süresi sınırlandırılmalı, teknoloji eğitim, araştırma ve üretim amaçlı kullanılmalıdır. Ekran başında geçirilen zaman kadar kitap okumaya, spora ve yüz yüze iletişime de önem verilmelidir." diye konuştu. Taş, son olarak, "Yaz tatili, öğrencilerin sadece dinlendiği değil, aynı zamanda kendilerini geliştirdikleri, yeni deneyimler kazandıkları ve gelecek eğitim dönemine hazırlandıkları değerli bir fırsattır. İdeal Eğitim Vakfı olarak tüm öğrencilerimize verimli, sağlıklı ve bereketli bir tatil dönemi diliyoruz." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.