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Tatil tavsiyesi: Dikkat ve odaklanma sorunlarına karşı öneriler peş peşe geliyor
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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Tatil tavsiyesi: Dikkat ve odaklanma sorunlarına karşı öneriler peş peşe geliyor

Son yıllarda giderek daha fazla kişinin karşılaştığı dikkat ve odaklanma sorunları artık daha fazla öne çıkıyor. Hastalık olarak kabul edilmese de; uykusuzluk, stres, sağlıksız beslenme ve bazı vitamin eksiklikleriyle ilişkilendirilen bu durum; unutkanlık, konsantrasyon kaybı ve zihinsel yorgunluk gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Uzmanlar, yaşam tarzında yapılacak düzenlemeler ve gerekli durumlarda profesyonel destekle beyin sisinin kontrol altına alınabileceğini belirtiyor.

#1
Foto - Tatil tavsiyesi: Dikkat ve odaklanma sorunlarına karşı öneriler peş peşe geliyor

İdeal Eğitim Vakfı (İDEV) Gaziantep Temsilcisi Mehmet Taş, yaz tatiline giren öğrencilere yönelik tavsiyelerde bulunarak tatil döneminin verimli değerlendirilmesinin yeni eğitim öğretim yılına hazırlık açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

#2
Foto - Tatil tavsiyesi: Dikkat ve odaklanma sorunlarına karşı öneriler peş peşe geliyor

İlkaya gör; rimli bir tatil geçirmesinin kontrollü ve dengeli bir yol izlemelerinden geçtiğini kaydetti.

#3
Foto - Tatil tavsiyesi: Dikkat ve odaklanma sorunlarına karşı öneriler peş peşe geliyor

Mehmet Taş, yaz tatilinin yalnızca dinlenme zamanı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade ederek "Tatil, sadece dinlenme zamanı değil; aynı zamanda kişisel gelişim, yeni beceriler kazanma ve eksikleri tamamlama fırsatıdır. Öğrenciler günlük ve haftalık hedefler belirleyerek zamanlarını planlamalıdır. Spor yapmak, kitap okumak, Kur'an öğrenmek ve Kur'an okumasını biliyorsak da geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, yeni bir hobi edinmek ve aile ile kaliteli vakit geçirmek tatilin verimli geçirilmesine önemli katkılar sağlar." dedi.

#4
Foto - Tatil tavsiyesi: Dikkat ve odaklanma sorunlarına karşı öneriler peş peşe geliyor

Öğrencilerin yaz boyunca derslerden tamamen uzak kalmasının doğru olmadığını belirten Taş "Yaz tatili boyunca öğrencilerin tamamen derslerden uzaklaşması doğru olmadığı gibi, sürekli ders çalışmaları da uygun değildir. Günlük zamanın küçük bir kısmı tekrar ve okuma faaliyetlerine ayrılırken, geri kalan zaman dinlenme, sosyal etkinlikler ve kişisel gelişim çalışmalarına ayrılmalıdır. Buradaki temel amaç, öğrencilerin yeni eğitim dönemine hem zihnen hem de bedenen dinlenmiş ve hazır bir şekilde başlamalarıdır." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Tatil tavsiyesi: Dikkat ve odaklanma sorunlarına karşı öneriler peş peşe geliyor

Kitap okuma alışkanlığının küçük ama düzenli adımlarla kazanılabileceğini dile getiren Taş "Kitap okuma alışkanlığı küçük ama düzenli adımlarla gelişir. Öğrenciler ilgi alanlarına uygun kitaplarla başlamalı, her gün belirli bir okuma saati oluşturmalıdır. Ailece yapılan okuma etkinlikleri ve okunan kitaplar üzerine gerçekleştirilen sohbetler bu alışkanlığın kalıcı hale gelmesini sağlar. Unutulmamalıdır ki kitap okumak; düşünce ufkunu genişletir, kelime hazinesini artırır ve akademik başarıya katkı sunar. Bunun yanında kitap seçimi konusunda da seçici davranılmalı, rastgele eserler yerine Rabbimizi, Peygamberimizi ve dinimizi öğrenmeye katkı sağlayacak kitapların tercih edilmesine dikkat edilmelidir." şeklinde konuştu. Öğrencilerin sosyal faaliyetlere katılmasının önemine değinen Taş, "Sosyal faaliyetler öğrencilerin iletişim becerilerini, özgüvenlerini ve takım çalışması yeteneklerini geliştirir. Yaz kursları, sportif faaliyetler, gönüllülük çalışmaları ve kültürel etkinlikler öğrencilerin hem eğlenmelerini hem de kendilerini geliştirmelerini sağlar. Sosyal çevre içerisinde kazanılan tecrübeler öğrencilerin hayata daha güçlü hazırlanmalarına yardımcı olur. Bunun yanında bir yardım kuruluşu ile gerçekleştirilen yardım faaliyetlerinin dağıtım süreçlerine destek verilmesi de bireyin toplumsal sorumluluk ve yardımlaşma duygusunun gelişmesine önemli katkılar sunacaktır." dedi. Teknolojinin doğru kullanıldığında önemli bir eğitim aracı olduğuna dikkat çeken Taş "Teknoloji doğru kullanıldığında önemli bir eğitim aracıdır. Ancak uzun süreli ve kontrolsüz ekran kullanımı öğrencilerin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle günlük ekran süresi sınırlandırılmalı, teknoloji eğitim, araştırma ve üretim amaçlı kullanılmalıdır. Ekran başında geçirilen zaman kadar kitap okumaya, spora ve yüz yüze iletişime de önem verilmelidir." diye konuştu. Taş, son olarak, "Yaz tatili, öğrencilerin sadece dinlendiği değil, aynı zamanda kendilerini geliştirdikleri, yeni deneyimler kazandıkları ve gelecek eğitim dönemine hazırlandıkları değerli bir fırsattır. İdeal Eğitim Vakfı olarak tüm öğrencilerimize verimli, sağlıklı ve bereketli bir tatil dönemi diliyoruz." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

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