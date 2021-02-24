Omega 3 nedir? Omega 3 ne işe yarar ve hangi besinlerde bulunur?

Omega-3 yağları, tıpkı Omega-6 yağları gibi doymamış yağ asitleri grubuna dahil olan yağ asitleridir. Omega 3, insan vücudu tarafından üretilemeyen bir yağ olduğundan dışarıdan alınması gereken bir besindir. Vücut çoğu yağ asidini üretebilirken omega3 gibi yağ asitlerini üretemez. Omega 3 gibi esansiyel yağ asitleri adı verilenler asitlerin dışarıdan alınmaları zorunludur. İşte merak edilen haberin detayları…

Omega 3 faydaları nelerdir?

Kolesterol ve Trigliseritler düşer, bu sayede kalp krizi riski en aza indirgenir.

Kalp krizinin tekrarlaması ya da inme inmesi gibi durumları önler.

Gözde yaşa bağlı olarak gelişen sarı nokta tehlikesini azaltır.

Alzheimer ve bunama gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltır.

Konsantre olmaya ve dikkatin dağılmamasına yardımcı olur.

Kan akışını rahatlatarak kanın pıhtılaşmasını önler.

Kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur.

Kemikleri güçlendirir.

Omega 3 hangi besinlerde bulunur?

a)Badem, fındık, ceviz, ketentohumu

b)Semizotu gibi yeşil bitkiler

c)Somon, sardunya ve uskumru gibi balıklar