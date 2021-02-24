  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Omega 3 nedir? Omega 3 ne işe yarar ve hangi besinlerde bulunur?
Sağlık

Omega 3 nedir? Omega 3 ne işe yarar ve hangi besinlerde bulunur?

Omega 3, yağ asitleri vücudun üretemediği ama ihtiyaç duyduğu esansiyel yağ asitleri sınıfındadır. Omega 3’ün Ala,epa ve dha formları mevcuttur. Ala bitkisel yağ asidi formken, epa ve dha ise hayvansal formdur. Peki, Omega3 ne işe yarar ve hangi besinlerde bulunur?

Yeniakit Publisher
2021-02-24 13:42:00 -
Omega 3 nedir? Omega 3 ne işe yarar ve hangi besinlerde bulunur?

Omega-3 yağları, tıpkı Omega-6 yağları gibi doymamış yağ asitleri grubuna dahil olan yağ asitleridir. Omega 3, insan vücudu tarafından üretilemeyen bir yağ olduğundan dışarıdan alınması gereken bir besindir. Vücut çoğu yağ asidini üretebilirken omega3 gibi yağ asitlerini üretemez. Omega 3 gibi esansiyel yağ asitleri adı verilenler asitlerin dışarıdan alınmaları zorunludur. İşte merak edilen haberin detayları…

Omega 3 faydaları nelerdir?

Kolesterol ve Trigliseritler düşer, bu sayede kalp krizi riski en aza indirgenir.
Kalp krizinin tekrarlaması ya da inme inmesi gibi durumları önler.
Gözde yaşa bağlı olarak gelişen sarı nokta tehlikesini azaltır.
Alzheimer ve bunama gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltır.
Konsantre olmaya ve dikkatin dağılmamasına yardımcı olur.
Kan akışını rahatlatarak kanın pıhtılaşmasını önler.
Kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur.
Kemikleri güçlendirir.

Omega 3 hangi besinlerde bulunur?

a)Badem, fındık, ceviz, ketentohumu
b)Semizotu gibi yeşil bitkiler
c)Somon, sardunya ve uskumru gibi balıklar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boğaziçi Üniversitesi'nde ahlaksızlık! Ellerinde içki şişeleri ile rektör istifasını istiyorlar
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi'nde ahlaksızlık! Ellerinde içki şişeleri ile rektör istifasını istiyorlar

Boğaziçi Üniversitesi'nde Rektör Prof. Dr. Melih Bulu'nun istifasını isteyen bir grubun, okul içinde yapılan konserde; eşcinsel sapkınların ..
ABD, 20 binden fazla askeri Türkiye sınırına gönderiyor
Dünya

ABD, 20 binden fazla askeri Türkiye sınırına gönderiyor

Amerika Birleşik Devletleri, NATO çerçevesinde orta ve doğu Avrupa'da yapacağı tatbikat için Yunanistan'ın Dedeağaç limanına sevkiyatlara ba..
Türkiye sert tepki gösterince Yunan kuyruğu kıstırdı
Gündem

Türkiye sert tepki gösterince Yunan kuyruğu kıstırdı

TCG Çeşme'yi F-16 savaş uçakları ile taciz eden Yunanistan, Türkiye sert tepki gösterince taciz etmediklerini tatbikat yapılan yerin Çeşme’n..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay