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Sağlık Omega 3 eksikliği nedir?
Sağlık

Omega 3 eksikliği nedir?

Omega 3 hangi gıdalarda var? | Vücut için son derece önemli olan Omage 3 bir yağ asididir. Omega 3 eksikliği bazı sağlık sorunlarına yol açar. Bu sebeple omega 3 tüketimine son derece dikkat etmek gerekiyor. Peki, omega 3 eksikliğinin belirtileri nelerdir? | Omega 3 eksikliği nasıl anlaşılır? | Omega 3 eksikliği nelere yol açar? | Hangi gıdalarda omega 3 var?

Yeniakit Publisher
2020-11-05 17:13:00 -
Omega 3 eksikliği nedir?

Omega 3 nedir? | Omega 3 çift bağ içeren doymamış yağ asitidir. Omega 3 vücut tarafından üretilmez, gıdalardan elde edilir. Omega 3 yönünden yetersiz beslenmek ise çeşitli sorunlara yol açar. Peki, omega 3 eksikliği belirtisi nedir?

Omega 3 eksikliği belirtileri nelerdir?

Omega 3 sağlıklı bir beden için son derece önemlidir. Bu sebepler vatandaşlar omega 3 eksikliği olduğunu nasıl anlayabileceklerini araştırıyor. İşte, Omega 3 eksikliği belirtileri:

  • Omega 3 eksikliği olan kişilerde uyku sorunları yaşanabilir.
  • Cilt kuruluğu omega 3 eksikliği belirtileri arasında yer alır.
  • Eklem ağrıları omega 3 kaynaklı olabilir.
  • Saç derisinde kuruma, kepeklenme omega 3 eksikliğinden kaynaklanabiliyor.
  • Görme sorunları yaşıyorsanız bunun sebebi omega 3 eksikliği olabilir.
  • Dikkat eksikliği, unutkanlık omega 3 eksikliğinde sıklıkla karşılaşılır.
  • Omega 3 eksikliği kalp hastalıklarına yol açabilir.
  • El ve ayaklarınız ısınmıyorsa omega 3 eksikliği sorunu yaşıyor olabilirsiniz.

Omega 3 yönünden zengin gıdalar

Pek çok kişi omega 3 yönünden zengin besinleri merak ediyor. Omega 3 yönünden zengin besinler söyle:

  • Balık (somon balığı, ton balığı, yağlı balıklar)
  • Ceviz
  • Keten tohumu
  • Chia tohumu
  • Keten tohumu yağı
  • Soya fasulyesi yağı
  • Kanola yağı
  • Yumurta
  • Süt
  • Yoğurt
  • Nohut
  • Kuru fasulye
  • Kabak çekirdeği
  • Avokado

Günlük Omega 3 ihtiyacı ne kadar?

Omega 3 daha öncede belirttiğimiz gibi besinlerden alınan bir yağ asitidir. Omega 3 eksikliği çeşitli sorunlara yol açar. Pek çok kişi günlük omega 3 ihtiyacını araştırıyor. Omega 3 ihtiyacı yaş ve cinsiyete göre farklılık gösteriyor.

0-12 ay bebeklerde        0,5 g

1-3 yaş arası çocuklarda                0,7 g

4-8 yaş arası çocuklarda                0,9 g

9-13 yaş erkek çocukları               1,2 g

9-13 yaş kız çocukları                     1,0 g

14-18 yaş erkek                1,6 g

14-18 yaş kız çocukları   1,1 g

18 yaş üzeri erkekler      1,6 g

18 yaş üzeri kadınlar       1,1 g

Hamile ve emziren kadınla 1,4 g

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