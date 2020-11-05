Omega 3 eksikliği nedir?

Omega 3 nedir? | Omega 3 çift bağ içeren doymamış yağ asitidir. Omega 3 vücut tarafından üretilmez, gıdalardan elde edilir. Omega 3 yönünden yetersiz beslenmek ise çeşitli sorunlara yol açar. Peki, omega 3 eksikliği belirtisi nedir?

Omega 3 eksikliği belirtileri nelerdir?

Omega 3 sağlıklı bir beden için son derece önemlidir. Bu sebepler vatandaşlar omega 3 eksikliği olduğunu nasıl anlayabileceklerini araştırıyor. İşte, Omega 3 eksikliği belirtileri:

Omega 3 eksikliği olan kişilerde uyku sorunları yaşanabilir.

Cilt kuruluğu omega 3 eksikliği belirtileri arasında yer alır.

Eklem ağrıları omega 3 kaynaklı olabilir.

Saç derisinde kuruma, kepeklenme omega 3 eksikliğinden kaynaklanabiliyor.

Görme sorunları yaşıyorsanız bunun sebebi omega 3 eksikliği olabilir.

Dikkat eksikliği, unutkanlık omega 3 eksikliğinde sıklıkla karşılaşılır.

Omega 3 eksikliği kalp hastalıklarına yol açabilir.

El ve ayaklarınız ısınmıyorsa omega 3 eksikliği sorunu yaşıyor olabilirsiniz.

Omega 3 yönünden zengin gıdalar

Pek çok kişi omega 3 yönünden zengin besinleri merak ediyor. Omega 3 yönünden zengin besinler söyle:

Balık (somon balığı, ton balığı, yağlı balıklar)

Ceviz

Keten tohumu

Chia tohumu

Keten tohumu yağı

Soya fasulyesi yağı

Kanola yağı

Yumurta

Süt

Yoğurt

Nohut

Kuru fasulye

Kabak çekirdeği

Avokado

Günlük Omega 3 ihtiyacı ne kadar?

Omega 3 daha öncede belirttiğimiz gibi besinlerden alınan bir yağ asitidir. Omega 3 eksikliği çeşitli sorunlara yol açar. Pek çok kişi günlük omega 3 ihtiyacını araştırıyor. Omega 3 ihtiyacı yaş ve cinsiyete göre farklılık gösteriyor.

0-12 ay bebeklerde 0,5 g

1-3 yaş arası çocuklarda 0,7 g

4-8 yaş arası çocuklarda 0,9 g

9-13 yaş erkek çocukları 1,2 g

9-13 yaş kız çocukları 1,0 g

14-18 yaş erkek 1,6 g

14-18 yaş kız çocukları 1,1 g

18 yaş üzeri erkekler 1,6 g

18 yaş üzeri kadınlar 1,1 g

Hamile ve emziren kadınla 1,4 g