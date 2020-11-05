Omega 3 eksikliği nedir?
Omega 3 hangi gıdalarda var? | Vücut için son derece önemli olan Omage 3 bir yağ asididir. Omega 3 eksikliği bazı sağlık sorunlarına yol açar. Bu sebeple omega 3 tüketimine son derece dikkat etmek gerekiyor. Peki, omega 3 eksikliğinin belirtileri nelerdir? | Omega 3 eksikliği nasıl anlaşılır? | Omega 3 eksikliği nelere yol açar? | Hangi gıdalarda omega 3 var?
Omega 3 nedir? | Omega 3 çift bağ içeren doymamış yağ asitidir. Omega 3 vücut tarafından üretilmez, gıdalardan elde edilir. Omega 3 yönünden yetersiz beslenmek ise çeşitli sorunlara yol açar. Peki, omega 3 eksikliği belirtisi nedir?
Omega 3 eksikliği belirtileri nelerdir?
Omega 3 sağlıklı bir beden için son derece önemlidir. Bu sebepler vatandaşlar omega 3 eksikliği olduğunu nasıl anlayabileceklerini araştırıyor. İşte, Omega 3 eksikliği belirtileri:
- Omega 3 eksikliği olan kişilerde uyku sorunları yaşanabilir.
- Cilt kuruluğu omega 3 eksikliği belirtileri arasında yer alır.
- Eklem ağrıları omega 3 kaynaklı olabilir.
- Saç derisinde kuruma, kepeklenme omega 3 eksikliğinden kaynaklanabiliyor.
- Görme sorunları yaşıyorsanız bunun sebebi omega 3 eksikliği olabilir.
- Dikkat eksikliği, unutkanlık omega 3 eksikliğinde sıklıkla karşılaşılır.
- Omega 3 eksikliği kalp hastalıklarına yol açabilir.
- El ve ayaklarınız ısınmıyorsa omega 3 eksikliği sorunu yaşıyor olabilirsiniz.
Omega 3 yönünden zengin gıdalar
Pek çok kişi omega 3 yönünden zengin besinleri merak ediyor. Omega 3 yönünden zengin besinler söyle:
- Balık (somon balığı, ton balığı, yağlı balıklar)
- Ceviz
- Keten tohumu
- Chia tohumu
- Keten tohumu yağı
- Soya fasulyesi yağı
- Kanola yağı
- Yumurta
- Süt
- Yoğurt
- Nohut
- Kuru fasulye
- Kabak çekirdeği
- Avokado
Günlük Omega 3 ihtiyacı ne kadar?
Omega 3 daha öncede belirttiğimiz gibi besinlerden alınan bir yağ asitidir. Omega 3 eksikliği çeşitli sorunlara yol açar. Pek çok kişi günlük omega 3 ihtiyacını araştırıyor. Omega 3 ihtiyacı yaş ve cinsiyete göre farklılık gösteriyor.
0-12 ay bebeklerde 0,5 g
1-3 yaş arası çocuklarda 0,7 g
4-8 yaş arası çocuklarda 0,9 g
9-13 yaş erkek çocukları 1,2 g
9-13 yaş kız çocukları 1,0 g
14-18 yaş erkek 1,6 g
14-18 yaş kız çocukları 1,1 g
18 yaş üzeri erkekler 1,6 g
18 yaş üzeri kadınlar 1,1 g
Hamile ve emziren kadınla 1,4 g
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