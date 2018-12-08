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Omar, İslamofobik yorumu ti'ye aldı

ABD’li Müslüman vekil İlhan Omar, ABD kongresinin Müslüman vekiller ile beraber İslami bir yapıya bürüneceği yorumunda bulunan Cumhuriyetçilerin eski adaylarından olan papazı ti'ye aldı.

08 Aralık 2018 Cumartesi 12:44
Omar, İslamofobik yorumu ti'ye aldı

Münübe Yılmaz

ABD’deki son seçimlerde kongreye giren Müslüman vekil İlhan Omar, Amerikan kongresine giren Müslüman vekiller ile beraber, kongrenin yapısının Islami bir şekil alacağını iddia eden radyo programcısı papazı ti'ye aldı. Özellikle başörtüsünün Temsilciler Heyeti’nde resmi olarak serbest olacağını eleştiren radyocu papaz E.W Jackson’ın “ Burası Hristiyan köklerine bağlı bir ülke. Bunu beğenmeyen birileri varsa gidecek başka yer bulsunlar. Kimse bu kongrenin yapısını şeriat üzerine kurulu olan İslami bir cumhuriyete çevirmeye kalkmasın” açıklamasına Omar'dan cevap geldi. Tweeter hesabından Jackson'a cevap veren Omar, “Efendim, aslında kongre olması gerektiği gibi bir yapıya sahip olacak ve sizin de bunu kabul etmeniz gerekecek” diyerek kahkaha emojisi kullandı. Omar, “Kimse beni yanlış anlamasın, ben inanç özgürlüğüne inanan bir insanım fakat hiç bir Müslümanı da ülkeme hizmet vermesi için kongreye seçmem. Bunu kesinlikle yapamam” ifadesinde bulunan Jackson’a kongrenin şeriatla yönetilmeyeceğini söyleredi. Omar,kendisi ile beraber kongreye giren bir diğer Müslüman vekil Rashida Tlaib ile iyi bir isbirliği yaparak ülke için en iyi hizmeti vereceğini belirtti.

 

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 12:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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