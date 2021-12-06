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Spor Omar Elabdellaoui'den müjdeli haber
Spor

Omar Elabdellaoui'den müjdeli haber

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Omar Elabdellaoui, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 00:17:00 -
Omar Elabdellaoui'den müjdeli haber

2021 yılına girerken çocukları için havai fişek patlattığı sırada gözünden yaralanan ve o tarihten itibaren sahalardan uzak kalan Galatasaraylı Omar Elabdellaoui, müjdeli haberi verdi.

Norveçli futbolcu, paylaşımında, "30 yaşına, her iki gözüm de görerek giriyorum. Hayattaki doğru şeyler için teşekkür etmeyi unutmayın. Dilekleriniz ve destekleriniz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Omar, daha önce yaptığı paylaşımda Ocak ayında sahalara geri döneceğini söylemişti.

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