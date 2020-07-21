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Spor

Olympique Marsilya, Borussia Dortmund'dan Leonardo Balerdi'yi kiraladı

Yeniakit Publisher
2020-07-21 20:25:08 -
Olympique Marsilya, Borussia Dortmund'dan Leonardo Balerdi'yi kiraladı

İSTANBUL (AA) - Fransa'nın Olympique Marsilya takımı, Almanya ekibi Borussia Dortmund'dan Arjantinli milli futbolcu Leonardo Balerdi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Olympique Marsilya Kulübü, 21 yaşındaki savunma oyuncusu Balerdi'nin satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandığını duyurdu.

Fransa basınında yer alan haberlerde, satın alma opsiyonunun 14 milyon avro olarak belirlendiği öne sürüldü.

Boca Juniors altyapısında yetişen ve stoperde görev yapan Balerdi, 2019'da 15 milyon avro bonservis bedeliyle Borussia Dortmund'a transfer olmuştu.

Arjantin Milli Takımı'nın formasını 2 kez giyen Balerdi, geçen sezon Borussia Dortmund'un A takımıyla 8 maça çıkmıştı.



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