Olympiakos tur kapısını araladı UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Yunan ekibi Olympiakos, Rusya temsilcisi Krasnador’u 4-0 mağlup ederek rövanş için büyük avantaj yakaladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Yunan ekibi Olympiakos, Rusya temsilcisi Krasnador’u 4-0 mağlup ederek rövanş için büyük avantaj yakaladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçlarında bu akşam 3 karşılaşma oynandı. Yunan ekibi Olympiakos da Rus takımı Krasnodar’u farklı mağlup ederken, Hırvat ekibi Dinama Zagreb ise Norveç takımı Rosenborg’u net skorla geçti.

Bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



Dinamo Zagreb: 2 - Rosenborg: 0

Olympiakos: 4 - Krasnodar: 0

Young Boys: 2 - Kızılyıldız: 2

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