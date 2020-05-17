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Ölümüne serinlik polis gelince bitti

Adana’da yasak olmasına rağmen sulama kanalında serinlemek isteyen gençlerden bazıları kıyafetlerini dahi giymeden kaçtı, kalanlar ise polisten özür diledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 09:36:14 -
Ölümüne serinlik polis gelince bitti

Adana’da yasak olmasına rağmen sulama kanalında serinlemek isteyen gençlerden bazıları kıyafetlerini dahi giymeden kaçtı, kalanlar ise polisten özür diledi.


Kentte hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkınca çoğu genç her sene olduğu gibi yine serinlemek için kendilerini sulama kanalına attı. Her yıl onlarca gencin boğulduğu kanalda canlarını hiçe sayarak yüzen gençler, suya atlarken akrobatik hareketler de yaptı.


Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Caddesi üzerinde bulunan DSİ’ye ait sulama kanalına atlayarak yüzen gençler, yürekleri ağza getirirken uzun süre tehlikelere aldırmadan yüzmeye devam etti. Hüsamettin Yıldırım isimli vatandaş çok sıcak olduğu için yüzdüğünü söyleyerek, boğulmaktan korkmadığını belirtti.


Bir başka genç ise uzun yıllardır sulama kanalında yüzdüğünü artık alıştığını ve sudan korkmadığını söyledi.


Bu sırada bölgede devriye gezen polisler sulama kanalında yüzen gençleri görünce hızlıca yanlarına geldi. Polisi gören gençlerden bazıları kıyafetlerini bile giymeden kaçarak uzaklaştı. Bu sırada kaçamayanlara ise polis ekipleri kimlik kontrolü yaparak uyarılarda bulundu. Gençler, kendilerine ceza yazılmaması için polisten özür diledi.


Polise bir daha kanala girmeyeceklerinin sözünü veren gençler daha sonra kanal etrafından uzaklaştı.

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