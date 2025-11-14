Ölümün çelmesi! Yolun karşısına geçerken ayağı takılıp düştü, üzerinden geçen araç öldürdü
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yolun karşısına geçerken ayağı takılıp yere düşen bir kişi, işçi servisinin üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybetti.
Alaplı Kapalı Spor Salonu karşısında meydana gelen olayda yolun karşısına geçmeye çalışan Serkan Tekin (34), henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda yere düştü. Bu sırada yan yoldan gelen Y.G. idaresindeki işçi servisi yere düşen Serkan Tekin'in üzerinden geçti. Ağır yaralanan Tekin, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Serkan Tekin, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.