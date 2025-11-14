  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Fatih’teki “midye felaketi”nde yeni gelişme

Tarım ve Orman Bakanlığından düşen uçakla ilgili açıklama: Girdiği buluttan çıkamadı

Selvi: Cumhurbaşkanı Erdoğan da İmralı ziyaretine yeşil ışık yaktı!

Tüketici hakem heyetlerinde yeni dönem: Artık çok daha hızlı

Gürsel Tekin’den il başkanlığı açıklaması: Mühür kimdeyse Süleyman odur

Yılmaz Özdil, CHP'lileri fena şamarladı

Çocukları suça karıştırana ağır ceza: 11. Yargı paketi hazır! Bilişim ve silahlı eylemlere göz açtırılmayacak

Tüm engellere rağmen Mescid-i Aksa doldu taştı! On binlerce Müslüman Cuma namazı kıldı

Saya saya bitiremedi! Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal’in mal varlığını ifşa etti

Maliye kayıt dışılıkla mücadele kapsamında 50 bin mükellefi denetledi. 220 milyar lira ceza
Gündem Ölümün çelmesi! Yolun karşısına geçerken ayağı takılıp düştü, üzerinden geçen araç öldürdü
Gündem

Ölümün çelmesi! Yolun karşısına geçerken ayağı takılıp düştü, üzerinden geçen araç öldürdü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Ölümün çelmesi! Yolun karşısına geçerken ayağı takılıp düştü, üzerinden geçen araç öldürdü

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yolun karşısına geçerken ayağı takılıp yere düşen bir kişi, işçi servisinin üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybetti.

Alaplı Kapalı Spor Salonu karşısında meydana gelen olayda yolun karşısına geçmeye çalışan Serkan Tekin (34), henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda yere düştü. Bu sırada yan yoldan gelen Y.G. idaresindeki işçi servisi yere düşen Serkan Tekin'in üzerinden geçti. Ağır yaralanan Tekin, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Serkan Tekin, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya’nın yapay zekalı robotu tanıtımda yere kapaklandı! Sosyal medyada alay konusu oldu
Sosyal Medya

Rusya’nın yapay zekalı robotu tanıtımda yere kapaklandı! Sosyal medyada alay konusu oldu

Rusya’nın geliştirdiği ilk yapay zekalı insansı robotun tanıtımı ilginç anlara sahne oldu.
Rusya oyunbozanlık yaptı! Türkiye durdurdu
Ekonomi

Rusya oyunbozanlık yaptı! Türkiye durdurdu

Türkiye ile Rusya arasındaki feribot seferleri Moskovalı yetkililerin oyunbozan tavrı nedeniyle askıya alındı. Türk gemisini Soçi'ye almayan..
'Devletin Dini İslâm Olsaydı?'
Aktüel

'Devletin Dini İslâm Olsaydı?'

Kadir Bekil Mirat Haber'de yazdı: İslâm'ın temel hedefi, bireyin ve toplumun dünya-ahiret saadetini temin etmektir. Bu çerçevede kumar, içki..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23