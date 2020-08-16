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Ölümü yaklaşan kişi öleceğini hisseder mi?

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Kapukaya, 'Ölümü yaklaşan kişi öleceğini hisseder mi?' sorusunu cevapladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 21:39:00 -
Ölümü yaklaşan kişi öleceğini hisseder mi?

Taha Emre ÖZDEMİR  yeniakit.com.tr

Cenab-ı Allah'ın yaşamımıza dair bazı bilgileri gizli tuttuğunu belirten Kapukaya, "Bir insan öleceğini hiçbir zaman anlayamaz. Tıpkı kıyametin ne zamanı kopacağı gizlenmişse insanların ne zaman öleceği de gizlenmiştir." dedi.

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Cenab-ı Allah'ın hangi bilgileri gizli bıraktığını anlatan Kapukaya, şunları söyledi:

"Kıyametin ne zaman kopacağı, yağmurun ne zaman yağacağı, kişinin yarın ne kazanacağı yani neyle rızıklandırılacağı ve bir canlının ne zaman, nereded öleceği Cenab-ı Hak tarafından saklı tutulmuştur. Biz bunları asla bilemeyiz."

'Bazı insanlar öleceğini hissetse de bunu anlayamaz'

"Bazı insanlar sanki öleceklerini hissediyorlar. Mesela vasiyet etmeye başlayarak akrabalarını ziyaret ediyorlar. Hal ve hareketlerinde bazı değişiklikler olabiliyor. Biz ise bunları kişi vefat ettikten sonra dile getiriyoruz. Belki Cenab-ı Allah o kişinin içine birtakım hisler veriyor ama bu hisleri o kişinin kendisi açıklayamayıp anlamıyor. Neden bu davranışlar içine girdiğini kendisi de çevresi de çözemez. Biz bunu ta ki kişi vefat ettikten sonra anlıyoruz."

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