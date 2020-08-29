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Aktüel Ölümlü trafik kazasına karışan traktörü başka traktörle değiştirdiği belirlenen 2 kişi tutuklandı
Aktüel

Ölümlü trafik kazasına karışan traktörü başka traktörle değiştirdiği belirlenen 2 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-29 11:27:44 -
Ölümlü trafik kazasına karışan traktörü başka traktörle değiştirdiği belirlenen 2 kişi tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 3 tarım işçisinin hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan traktörü, olay yerinde, muayene tarihi geçtiği ve zorunlu trafik sigortası olmadığı için başka traktörle değiştirdiği belirlenen 2 kişi tutuklandı.

Manisa-Akhisar kara yolu Tirkeş Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada, römorkunun hasar almasına karşın traktörde hiç hasar bulunmadığını fark eden jandarma, soruşturmayı genişletti.

Soruşturmada kazaya karışan traktörün, olay yerine jandarma ekipleri gelmeden, başka bir traktörle değiştirildiği ortaya çıktı. Kazaya karışan traktör, kaza yerinden az ötedeki bir akaryakıt istasyonunda bulundu.

Kazaya karışan sürücü T.Ö'nün kazadan sonra aradığı arkadaşı M.A'nın olay yerine gelip traktörleri değiştirdiği ve muayene tarihi geçmiş ve trafik sigortası bulunmayan aracı olay yerinden götürdüğü belirlendi.

Savcılık talimatıyla gözaltına alınan M.A. ve T.Ö'nün sorgularında suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi.

İki zanlı, jandarmadaki işlemin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Manisa'da önceki gün A.Y. idaresindeki 45 NN 699 plakalı panelvan, aynı yöne giden römork takılı traktörle çarpışmıştı. Kazada 3 tarım işçisi kadın hayatını kaybetmiş, 4'ü ağır 10 kişi yaralanmıştı. Kazanın ardından panelvan sürücüsü A.Y. tutuklanmıştı.

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