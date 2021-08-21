Ölümle sonuçlanan üzücü olaydan sonra yine gündemde! TikTok tehdidi

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TikTok ve benzeri platformaların gençlerimize yönelik tehdidi yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada günün en çok konuşulan konusu TikTok oldu.

Olay anı da video kaydına girdi

İstanbul Esenyurt'ta 23 yaşındaki genç kadın, akrabası ile TikTok videosu çekmek için apartmanın çatısına çıktı. İkili video çekerken, Kübra Doğan adlı kadının üzerinde olduğu plastik panel çöktü. Genç kadın yaklaşık 50 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü. Videoyu çeken Helen E. yaşadığı şokla çekime devam ederken, üzücü olayın yaşandığı an video kayıtlarına da girdi. 23 yaşındaki Kübra Doğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

TikTok tehdidi!

Türkiye bugün bu üzücü olayı konuştu. 'TikTok' hashtagh'i ile yapılan paylaşımlarda sosyal medyanın gençlerimiz için tehdidine dikkat çekildi. Paylaşımlarda, özellikle Çin merkezli TikTok'ta gençlerimizin ahlak yapısının zehirlendiği de belirtildi.

Geçmişte de ölümle sonuçlanmış üzücü olaylar, yetkililerin harekete geçmesi gerekliliğini yeniden gözler önüne serdi.