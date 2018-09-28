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Ölümden saniyelerle kurtuldu beton pompası faciası

Beykoz'da frenleri boşalan beton pompası kontrolünü kaybederek yol kenarında duran kamyonete çarptı.

28 Eylül 2018 Cuma 16:16
Ölümden saniyelerle kurtuldu beton pompası faciası

Kaza Beykoz Elmalı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kavacık’tan Elmalı istikametine giden Recep Özen (31) idaresindeki 34 DD 3579 plakalı beton pompası aracının yokuş aşağıya indiği esnada frenleri boşaldı. Sürücünün durduramaması sonucu hızlanan araç, kavşakta duran 34 VZ 1935 plakalı kamyonete çarptı. Çarpma sonucu kamyonet şaha kalkarak 10 metre sürüklenirken, pompa aracı ise demir bariyerleri yıkarak yaklaşık 200 metre sonra durabildi. Kaza sonucu kamyonetin şoförü Murat Türkay ağır, içerisindeki Osman Yılmaz (46) ve pompa aracının sürücüsü Recep Özen hafif şekilde yaralandı. Feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

ÖLÜMDEN SANİYELERLE KURTULDU Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, içerisinde 3 kişinin olduğu kamyonet kavşakta duruyor. Ardından araçtan inen 1 kişi ekmek almak için yolun aşağısındaki fırına gidiyor. Adam araçtan indikten saniyeler sonrası ise sür'atle gelen beton pompası kamyonete çarpıyor. Çarpma sonucu hafiften şahlanan kamyonet 10 metre sürükleniyor. Pompa aracı ise demir bariyerleri yıkarak boş araziye giriyor. Kazayı gören vatandaşlar kısa süreli şokun ardından koşarak olay yerine gidiyor. Vatandaşların ve kazayı gören sürücülerin yardım ettiği görülürken, ambulanslarda olay yerine geliyor.

BETON POMPASI DEHŞET SAÇTI Öte yandan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Beykoz Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, ağır yaralanan Türkay’ın hayati durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri ise görgü şahitlerinin ifadesini alarak çevrede inceleme yaptı. Trafik polisi ise kazayla ilgili tutanak tuttu.

Ölümden saniyelerle kurtulan adamın girdiği fırının sahibi Mehmet Çiçek, “Müşteri ekmek için fırına girdi, indiği araçta solda duruyordu. Beton arabası bir vurdu ‘küt’ diye ses çıktı, 3 kişi yaralandı. Şoförün yüzü falan kanlanmıştı ona yardımcı olduk. Allah yardımcıları olsun, durumları ağırdı” dedi.  Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 16:16
  1. istanbul
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