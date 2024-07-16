  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Suikastten sonra ilk: Kahraman gibi karşılandı!
Dünya

Suikastten sonra ilk: Kahraman gibi karşılandı!

Yeniakit Publisher
2024-07-16 16:36:00 - 2024-07-16 16:37:03

ABD’de suikast girişimi sonrası Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi’nde halkın karşısına ilk kez çıkan Donald Trump, destekçileri tarafından coşkuyla karşılandı.

ABD’nin eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, suikast girişimi sonrası halkın karşısına ilk kez çıktı. Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi’nde kulağı bandajlı bir şekilde salona giren Trump, destekçileri tarafından alkışlarla ve tezahüratlarla coşkulu bir şekilde karşılandı. Trump, yeni açıkladığı başkan yardımcısı adayı Cumhuriyetçi Senatör James David Vance ile parti üyelerini ve destekçilerini selamladı. Kongrede konuşma yapmayan Trump, destekçilerinin tezahüratlarına teşekkür ederek karşılık verdi.

Donald Trump, Kongre açıldıktan kısa bir süre sonra gerekli oyu alarak Cumhuriyetçi Partinin resmi olarak başkan adayı seçildi. Donald Trump,13 Temmuz'da Pensilvanya eyaletinin Butler şehrindeki seçim mitinginde silahlı saldırıya uğramıştı. Trump sağ kulağından yaralanırken, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi ise yaralanmıştı. Saldırıyı düzenleyen 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks, Gizli Servis tarafından olay yerinde öldürülmüştü.

Trump'a suikast girişiminden sonra dünya liderleri ne mırıldanmıştır? Erdoğan ne demiştir? Ahmet Hakan'dan olay tahmin
Trump'a suikast girişiminden sonra dünya liderleri ne mırıldanmıştır? Erdoğan ne demiştir? Ahmet Hakan'dan olay tahmin

Medya

Trump'a suikast girişiminden sonra dünya liderleri ne mırıldanmıştır? Erdoğan ne demiştir? Ahmet Hakan'dan olay tahmin


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Trump’a suikast girişiminin arkasında ABD derin devleti mi var? Beklenen sürpriz, yahut açık sır
Trump’a suikast girişiminin arkasında ABD derin devleti mi var? Beklenen sürpriz, yahut açık sır

Medya

Trump’a suikast girişiminin arkasında ABD derin devleti mi var? Beklenen sürpriz, yahut açık sır

Trump'ı öldüremediler mi yoksa öldürmek mi istemediler? O isim, "Bunu görmemek için ya kör olmak lazım ya da sadece CNN'i izlemek" diyerek açıkladı
Trump'ı öldüremediler mi yoksa öldürmek mi istemediler? O isim, "Bunu görmemek için ya kör olmak lazım ya da sadece CNN'i izlemek" diyerek açıkladı

Medya

Trump'ı öldüremediler mi yoksa öldürmek mi istemediler? O isim, "Bunu görmemek için ya kör olmak lazım ya da sadece CNN'i izlemek" diyerek açıkladı

Trump suikastından sonra sıra darbede mi? Abdulkadir Selvi'den olay iddia
Trump suikastından sonra sıra darbede mi? Abdulkadir Selvi'den olay iddia

Medya

Trump suikastından sonra sıra darbede mi? Abdulkadir Selvi'den olay iddia

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23