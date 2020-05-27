  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ölümden kaçtılar, ölümüne serinlediler

Suriye’deki iç savaştan kaçarak aileleriyle birlikte Adana’ya gelen çocuklar, sokağa çıkma kısıtlamasında verilen izinle yasak olmasına rağmen canlarını tehlikeye atarak sulama kanallarında serinliyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 12:39:31 -
Ölümden kaçtılar, ölümüne serinlediler

Suriye’deki iç savaştan kaçarak aileleriyle birlikte Adana’ya gelen çocuklar, sokağa çıkma kısıtlamasında verilen izinle yasak olmasına rağmen canlarını tehlikeye atarak sulama kanallarında serinliyor.


Suriye’de uzun yıllardır süren iç savaştan kaçan binlerce aile, çocuklarıyla birlikte Türkiye’nin çeşitli illerine sığındı. Ancak Adana’da hava sıcaklarının artmasıyla birlikte çocuklar yasak olmasına rağmen Devlet Su İşleri’ne ait sulama kanallarında serinliyor.


Suriyeli çocuklar da her yıl onlarca gencin boğulduğu kanalda canlarını hiçe sayarak yüzüyor. Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi üzerinde bulunan sulama kanalına atlayarak yüzen çocuklar, yürekleri ağza getirirken, uzun süre tehlikelere aldırmadan yüzmeye devam etti. Kimi yüzme bilmeyen çocuklar ise kanaldan arkadaşlarının yardımıyla çıkabildi.


14 yaşındaki Mustafa Yasin isimli çocuk, “Sokağa çıkma yasağını biliyorum. Polis görünce ceza yazacak ama ölmekten korkmuyorum. 3 yıldır burada yüzüyorum. Yüzmeyi biliyorum” diye konuştu.


6 yıl önce ailesiyle birlikte Türkiye’ye sığınan 15 yaşındaki Muhammed Ahmet ise, “Savaştan kaçtık. Ölümden kaçtık. Sudan korkmuyoruz. Boğulanları da biliyorum ama görmediğim için çok korkmuyorum” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı