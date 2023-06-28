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Yaşam Ölümden de ibret almıyorlar! Ölen gencin yakınları morgun camlarını kırdı görevlilere saldırdı
Yaşam

Ölümden de ibret almıyorlar! Ölen gencin yakınları morgun camlarını kırdı görevlilere saldırdı

Yeniakit Publisher
2023-06-28 00:58:00 -
Ölümden de ibret almıyorlar! Ölen gencin yakınları morgun camlarını kırdı görevlilere saldırdı

Diyarbakır’da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden gencin yakınları, morg kapısının camlarını kırıp görevlilere zorluk çıkarttı.

Alınan bilgilere göre, iki hafta önce ismi öğrenilmeyen 16 yaşlarında bir genç, motosiklet kazasında ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan genç, gün içinde hayatını kaybetti.

İddiaya göre, gencin yakınları, hastalarına iyi bakılmadığı gerekçesiyle hayatını kaybettiğini ileri sürerek morg camlarını kırıp, görevlilere zorluk çıkardı.

Polis ekipleri sevk edildi

Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine hastane morguna çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, öfkeli kalabalığı yatıştırdıktan sonra cenaze defnedilmek üzere hastane morgundan alındı. O sırada ölenin yakınları kendini cenaze aracının önüne attı.


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