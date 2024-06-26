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Sağlık Ölümcül hastalıkla ilgili umut veren açıklama! Bu hastalık zamanla kronik bir hastalığa dönüşecek
Sağlık

Ölümcül hastalıkla ilgili umut veren açıklama! Bu hastalık zamanla kronik bir hastalığa dönüşecek

Yeniakit Publisher
2024-06-26 18:48:00 -
Ölümcül hastalıkla ilgili umut veren açıklama! Bu hastalık zamanla kronik bir hastalığa dönüşecek

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Nail Özhan, tedavisinde her gün yeni bir aşama kaydedilen kanserin 10-20 yıl sonra kronik bir hastalığa dönüşebileceğini belirtti.

Dünya genelinde kanserin erken tanısı ve tedavisi için sürekli çalışmalar yapıldığının altını çizen Uz. Dr. Nail Özhan, "Çalışmalar aralıksız devam ettiği için sürekli yeni ilaçlar çıkıyor. Ben inanıyorum ki 10-20 yıl sonra kanser hastalığını tamamen yok etmek değil de örneğin metastaz dördüncü evre bir kanser hastasının tedavisi yapılabilecek. Aynı bir şeker veya tansiyon hastası gibi ömür boyu ilaç kullanıyor ve hastalıktan dolayı ölmüyorsa, dördüncü evre kanser hastaları da bir gün gelecek ki vereceğimiz tedavilerle kronik bir hastalık gibi rahatsızlık tam bitmese bile bununla birlikte yaşayabilecekler. Şuanda bile bazı vakalarda biz bunları görebiliyoruz" şeklinde konuştu.

"Tedavi yöntemleri her yıl gelişiyor"

Kanser tedavisindeki güncel gelişmelere de değinen Dr. Özhan, şu bilgileri paylaştı:

"Kanserle mücadelede şu an immünoterapiler çok ön planda. Ne kadar sıçrama yapmış olursa olsun, ileri evre bir hasta de olsa, uygun hastaya immünoterapi verdiğimiz zaman hastaların önemli bir oranını kurtarabiliyoruz. Bunun dışında Car T Cell dediğimiz yeni tedavi yöntemleri kullanılmaya başlandı. Bu yöntemde hastadan aldığımız bağışıklık hücrelerini laboratuvar ortamında eğitiyoruz ve eğittikten sonra hastaya tekrar transfer ediyoruz. Bu şekilde bir yöntem var. Yine kanser aşıları ve mRNA aşıları gündemde. Kanserde tedavi yöntemleri çok hızlı bir şekilde gelişmeye devam ediyor. ‘Kanserin tedavisi var ama bulunmuyor' diye bir şey yok. Böyle bir iddiaya hastalarımız kesinlikle inanmasınlar. Tedavi yöntemleri çok hızlı bir şekilde her sene üzerine yenileri eklenerek devam ediyor."

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