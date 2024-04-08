Ölüm, yıkım ve açlık! Soykırım 7. ayında

TAHSİN HAN

Gazze’de 6 aydır süren soykırım saldırılarında yardım çalışanlarının bile katledilmesiyle İsrail hükümetinin destekçisi batılı ülkeler bile tepki göstermeye başladı. İsrail’in ağır saldırıları Gazze’de büyük yıkıma neden olmaya devam ederken Mısır’ın başkenti Kahire’de ateşkes görüşmeleri yeniden başlıyor. Ancak geride kalan 6 ay Filistinli çocuklar için felaket oldu. İsrail saldırılarında öldürülenlerin yüzde 73’i kadın ve çocuklardan oluştu.

Hastaneleri yerle bir eden İsrail, Gazze’ye de tam abluka uygulayarak yardımların ulaşmasını engelledi. Uluslararası baskıların ardından yardımların girişine izin vereceğini duyuran siyonistler, hala olumlu bir adım atmış değil. Gazze’de yetersiz gıda nedeniyle 2,3 milyon kişi açlıkla boğuşuyor.

Gazze'nin yüzde 62'si yıkıldı

İsrail güçlerinin Gazze’ye 7 Ekim 2023’ten beri 70 bin tondan fazla bomba atarak 33 bin 175 Filistinliyi öldürdüğü ve 75 binden fazlasını yaraladığı saldırılarda, hastane, okul, cami, kilise ve tarihi-kültürel yapılar dahil çok sayıda sivil yerleşim yeri yıkıldı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) yaptığı son paylaşımda, “Siyonistlerin devam soykırım saldırılarında Gazze’deki evlerin yaklaşık yüzde 62’sine zarar verdi veya yok etti” ifadelerine yer verildi.

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İki milyon insanın açlıkla boğuştuğu ve 31 çocuğun açlıktan öldüğü Gazze’de özellikle kuzey bölgelerinde Filistinli masumlar yiyecek hayvan yemi bile bulamıyor. Yiyecek bir lokmaya muhtaç durumdaki Gazzeliler diğer yandan temiz su bulmakta da büyük sorun yaşıyor. İçme suyuna günlerce hasret kalan Filistinliler, temizlik için ise kilometrelerce yürüyüp denizden su temin ediyor. Kıtlık ve açlığın hakim olduğu Gazze’de İsrail saldırıları 2 milyon insanı da birçok kez göçe zorladı. İsrail’in, saldırılardan kaçan yerinden edilmiş ailelerin sığındığı BM binaları dahil olmak üzere 290 binden fazla binayı yerle bir ettiği bölgede 900 binden fazla insan da salgın hastalıkların pençesinde.

Dün itibariyle 6 ayı geride bırakan soykırım saldırılarında bayram öncesi bir ateşkes sağlanması ise çok zayıf bir ihtimal olarak masada duruyor.