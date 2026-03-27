Ölüm riski yüzde 83 artıyor: Erken fark etmek hayat kurtarıyor

Bilim insanlarının, karın bölgesinde yağlanma ile kas kütlesinin azalmasının birlikte görülmesinin ciddi sağlık riski oluşturduğunu ortaya koyduğu aktarıldı.

Araştırmada, bu iki durumun aynı anda görüldüğü kişilerin ölüm riskinin yüzde 83 daha yüksek olduğu belirtildi.

Çalışmanın, Brezilya’daki Federal University of Sao Carlos (UFSCar) ile İngiltere’deki University College London (UCL) iş birliğinde yürütüldüğü ifade edildi.

BASİT YÖNTEMLERLE ERKEN TESPİT EDİLEBİLİR

Uzmanların, bu durumun ‘sarkopenik obezite’ olarak adlandırıldığını ve genellikle fark edilmesinin zor olduğunu söylediği aktarıldı.

Bu durumun, özellikle ileri yaşta hareket kabiliyetinde azalma, düşme riski ve yaşam kalitesinde düşüş ile bağlantılı olduğu belirtildi.

Araştırmada yer alan bir uzmanın, "Basit yöntemlerle bu durumun erken tespit edilebileceğini gösterdik" dediği ifade edildi.

ERKEN MÜDAHALE SAĞLANABİLİR

Araştırmacıların, pahalı testler yerine bel çevresi ölçümü ve bazı temel verilerle riskin belirlenebileceğini ortaya koyduğu aktarıldı.

Bu yaklaşımın, daha fazla kişinin erken müdahale şansı elde etmesini sağlayabileceği ifade edildi.

Uzmanların, bu sayede beslenme takibi ve egzersizle riskin azaltılabileceğini belirttiği aktarıldı.

İKİSİ BİRLİKTE ÇOK TEHLİKELİ

Bilim insanlarının, kas kaybı ile yağ artışının birlikte görülmesinin vücutta iltihaplanmayı artırdığını ve metabolizmayı olumsuz etkilediğini söylediği aktarıldı.

Bir uzmanın, "Yağ dokusu kasın içine yerleşerek işlevini bozuyor" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Ayrıca yalnızca kas kaybı olan bireylerde riskin daha düşük olduğu, ancak bu iki durumun birlikte görülmesinin çok daha tehlikeli olduğu vurgulandı.