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Medya Ölüm haberiyle sarsılan TRT1'in Masumlar Apartmanı dizisinin yeni fragmanı yayınlandı
Medya

Ölüm haberiyle sarsılan TRT1'in Masumlar Apartmanı dizisinin yeni fragmanı yayınlandı

Geçtiğimiz günlerde ölüm haberiyle sarsılan TRT1'in Masumlar Apartmanı dizisine ara verilip verilmeyeceği merak ediliyordu. Bu soru yayınlanan fragman ile birlikte cevabını da bulmuş oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 13:09:00 -

TRT1 ekranlarında Salı akşamları yayınlanmakta olan Masumlar Apartmanı dizisinin 17.bölümünde neler yaşanacağı merakla bekleniyor. Geçtiğimiz Salı günü ara veren dizi yeni bölümü ile ekranda olmayınca izleyicilerde büyük bir boşluk meydana gelmişti.

17. bölüm yine etkili sahnelerle dolu

Ezgi Mola, Merve Dizdar, Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu’nun başrollerinde yer aldığı dizide 17. bölüm yine etkili sahnelerle dolu… Naci konusunda kafası iyice karışan bir Safiye var… Naci’nin eşinin ortaya çıkması ile bütün dünyası yıkılan Safiye, yeniden aynı tuzağın içine düşüyor. Bir ara içinden atmaya başladığı annesinin iç sesini artık daha çok duymaya başlıyor. Annesi Hasibe’nin onun bütün ruh dünyasını mahvettiği anlar 17. bölümde izleyicileri derinden etkileyecek.

Metin Coşkun’un başarıyla canlandırdığı Hikmet karakterinin kızı Safiye için Neriman’a söylediği şu söz dizide bir gerçeğin de net olarak dışa vurulmasıydı: “Ablanın ne kadar kötü huyu varsa, hepsi ana yadigarı.” Ancak Neriman’ın “O da çok mutsuzdu yani” sözlerinde aslında babasına yönelik bir dokundurma da var. Annesi ile kendi içinde kavga eden, onun resmini yırtıp atan Safiye, iç sesinden bir türlü kurtulamıyor.

Acelya Devrim Yılhan’ın başarıyla canlandırdığı Hasibe’nin dizinin en sevilmeyen karakteri olduğu da sosyal medya yorumlarından anlaşılıyor. Han’ın ablası Safiye’ye söylediği bir söz de dikkat çekecek:

“Zamanında annem seni neyle suçladıysa, aynısını bana yaşatıyorsun.”

Gülben, Naci’nin ablasını ne kadar çok sevdiğini görüyor ve onun da bu gerçek ile yüzleşmesini sağlamak istiyor. Ancak Safiye’nin önce annesinin gölgesinden kurtulması şart. Naci’ye sırt çeviren Safiye, onu gözyaşları içinde öylece ortada bırakıyor. Bu anlarda duygular doruğa çıkacak.

Naci’nin yaşadığı kazadan kalma ciddi bir hastalığı olduğunu ve ölebileceğini düşünen dizi hayranları, bu durumda Safiye’nin kendisini suçlu hissedeceğine de inanıyor. Tabii ki bu izleyicinin görüşü ama böyle bir şey olursa ve Naci ölürse dizi çok daha dramatik olacak.

Dizi ekibi ölüm haberiyle sarsılmıştı

Geçtiğimiz günlerde OGM Pictures'in yapımını üstlendiği dizinin teknik ekibinden bir kişi ani bir şekilde hayatını kaybetmişti. Acı olayın ardından diziye ara verilip verilmeyeceği merak konusu olurken, yayınlanan fragmanla da bu soru cevabını bulmuş oldu.

Dizi, 12 Ocak Salı günü akşamı yayınlanacak.

TRT1'in Masumlar Apartmanı dizisi ölüm haberiyle sarsıldı
TRT1'in Masumlar Apartmanı dizisi ölüm haberiyle sarsıldı

Medya

TRT1'in Masumlar Apartmanı dizisi ölüm haberiyle sarsıldı

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