Ölüm haberiyle sarsılan TRT1'in Masumlar Apartmanı dizisinin 17. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Masumlar Apartmanı bu zorunlu aradan sonra çok farklı ve şaşırtacak konularla geri dönüş yapıyor. 12 Ocak Salı akşamı dizinin 17. yeni bölümü yayınlanacak. Han ve İnci’nin evliliği apartmanı karıştırıyor! İnci’nin hayallerini yıkacak bir gerçek ortaya çıkacak. Peki bu gerçek ne?

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Masumlar Apartmanı, çarpıcı öyküsüyle yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Yeni bölümleri merakla ve heyecanla beklenen “Masumlar Apartmanı” nda bu hafta neler olacak:

Han ve İnci’nin evliliğini öğrenmek Safiye’nin dünyasını alt üst eder. Her şeyden habersiz olan Han ve İnci, evliliklerini açıklamak üzere apartmana gelirler. Ancak her şey için çok geçtir. Naci ise Safiye’nin tekrar içine kapanmasını yanlış yorumlar. Kendini açıklamak için bir çözüm arayışına girer. Fakat Gülru’nun zamansız bir hareketi her şeyi daha da karıştırır.

Gülben ve evdekiler yeni bir krizin eşiğindeki Safiye’yi zaptedemeyince Han’dan yardım isterler. Han’la yeni hayatlarına başlamak için ev arayışına giren İnci ise tüm hayallerini yıkacak olan gerçeği öğrenir.