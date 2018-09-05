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Ölüm haberini verdiği kişinin oğlu tarafından darp edildi!

Zonguldak Ereğli'de bulunan bir özel hastanede görev yapan doktor Veyis Turan, ağır durumda olan kanser hastasının ölüm haberini verince, ölen kişinin oğlu H.T.'nin saldırısına uğradı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 17:44
Ölüm haberini verdiği kişinin oğlu tarafından darp edildi!

Olay öğle saatlerinde, Ereğli'de bulunan özel hastanede meydana geldi. Zonguldak'taki hastaneden Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve mide kanseri olduğu öğrenilen İ.T. yolda fenalaşınca Ereğli'de bulunan özel hastaneye getirildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen İ.T. kurtarılamadı.

Ölüm haberini aileye vermek için gelen Anestezi Uzmanı Dr. Veyis Turan, ölen İ.T.'nin oğlu H.T.'nin saldırısına uğradı. Hastane görevlileri ve vatandaşların araya girmesi doktora saldıran H.T. sakinleştirildi. Aldığı darbelerle etkilenen Veyis Turan kontrol amacıyla hastanenin acil servisine götürüldü. H.T. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

'HER TÜRLÜ ŞİDDETE KARŞIYIZ'

Özel hastanenin başhekimi Ercan Yalçın, "Hasta, Zonguldak'tan Düzce'ye nakil yapılırken yolda fenalaşarak hastanemize kabul edilmiş. Terminal yani son dönemde bir hasta. Nihayetinde hasta yolda kötüleşmiş. Özellikle kanser hastalığında son dönemlerinde tedavi mümkün olmuyor. Uygulanan şiddetin gerekçesi nedir anlamak mümkün değil. Üzücü bir olay. İnsanlık dışı bir olay. Görev başındaki bir arkadaşımız, vefat haberini vermek için geldiğinde hasta yakınlarının şiddetine maruz kaldı. Her ne olursa olsun bir yapılan her türlü şiddete karşıyız. Bu konuda da gerekli yasal yaptırımların yapılmasını istiyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 17:44
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