Ölüm aylık hissesi hangi hallerde değişir

Ölen sigortalının sağlığında ödediği prim gün sayısı, eş ve çocuklarına ölüm aylık bağlanmasına yeterli geliyorsa ölüm aylığı bağlanır. Ölüm aylığı;



-Ölenin dul eşine,

-18 Yaşından küçük çocuklarına, orta öğrenim görüyorsa 20, yükseköğrenim görüyorsa 25 yaşına kadar okuyan çocuklarına,



-Sigortalı çalışmasının bulunmaması şartıyla evli olmayan, dul kalan veya boşanmış olan kızlarına,



-Evli olsa bile sigortalı çalışması veya kendi emekli maaşı olmayan malul erkek ve kız çocuklarına,



Aylık bağlanma şartlarına haiz anne ve babasına, bağlanır.



Dul eşe yüzde 50 oranlı ölüm aylığı bağlanmakla birlikte başka aylık alan çocuk olmaması ve kendisinin sigortalı çalışmaması ve kendi emekli maaşı bulunmaması halinde aylık oranı yüzde 75 olmaktadır. Buna göre başlangıçta aylık alan çocuk olduğu için aylık oranı yüzde 50 olan dul eşin sigortalı çalışmasının bulunmaması ve kendi emekli maaşının da olmaması halinde hisse yüzde 50 oranından 75 oranına yükseltilir. SGK, hisse yükseltme işlemini müracaat beklemeksizin yapmakla birlikte her hangi bir nedenle yükseltme gerçekleşmemişse SGK’ya müracaat edilmesi halinde hisse artırımı yapılır.

Aylık alan çocuk olmayıp kendisinin sigortalı çalışması olmadığı veya emekli maaşı bulunmadığı için aylık hissesi başlangıçta yüzde 75 olan dul eş, sigortalı çalışırsa veya yaşını tamamlamayı müteakip kendi sigortası üzerinden emekli maaşı bağlanırsa bu kez hissesi yüzde 50’ye indirilecektir. Eğer aylık, alt sınırdan ödenen bir aylıksa hisse düşmekle birlikte ölüm aylığı aynı kalacaktır.



Aylık alan eş varsa çocuğun aylık hissesi yüzde 25’dir. Ancak annesi olmayan çocuklarla, ölenin ilk eşinden olma çocukların hissesi yüzde 50’dir. Eğer aylık alan çocuk sayısı 2’den fazla ise hisse toplamı yüzde 100’ü aşmamak üzere eş iki çocuklar bir hisse olmak üzere yüzdesel oranlama yapılarak aylık hissesi belirlenir. Örneğin dul eş ve üç çocuğa aylık bağlanacaksa eş iki çocuklar birer hisseden eşe 2/5 oranlı yani yüzde 40, çocuklara 1/5 oranlı yani yüzde 20 üzerinden ölüm aylığı bağlanır.



Aylık alan eş var ve aylık alan çocuk sayısı 2’den fazla ise çocuklardan birisi aylıktan çıkarsa her durumda bir hisse artırımı olur. Yine dul eş evlenirse çocukların hissesi mutlaka artacaktır. Ancak aylık alan eş olmayıp aylık alan çocuk sayısı 2’den 1’e inerse hisse değişmez. Yine eş ve 2 çocuk aylık alırken çocuğun birisi aylıktan çıkınca yine hisse değişmez.



Burada şunu da hatırlatalım. Bazen hisse değişmese bile alt sınır aylık nedeniyle aylık yükselebilir. Örneğin; 2007 yılında SSK emeklisi olup 2018 yılında ölen sigortalının an itibariyle iki kızına aylık bağlanmış ve kızların aldığı aylık 1200 TL ise bu kızın birisi aylıktan çıksa bile hisse yine yüzde 50 olacak ancak alt sınır aylık nedeniyle aylıkta kalan kızın maaşı 1862 TL tutara yükseltilecektir.



Aylıktan çıkan kızın aylıktan çıkması evlilikle oluşmuş ve evlenen kıza talebi üzerine çeyiz yardımı ödemesi yapılmış ise diğer aylık alanların hissesi iki sene boyunca değişmeyecek, iki sene sonra aylık hissesi düzeltilecektir. Ayrıca hisse aynı kalsa bile alt sınır aylık uygulaması nedeniyle aylık artışı oluşuyorsa bu artış iki sene sonra uygulanacaktır.