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Ölüm aylığı kimlere bağlanır

Murat Özdamar ve Muhammet Resuloğlu, emeklilik ve sosyal güvenlikle ilgili her konuyu siz okurlarımız için açıklığa kavuşturuyor.

14 Mart 2019 Perşembe 11:43
Ölüm aylığı kimlere bağlanır

Sigortalının ölümü sonrası geride kalan aile bireyleri, ölüme bağlı oluşan sosyal tehlike nedeniyle bir gelir kaybı yaşar. Sigortalının ölümü sonrası gelir kaybı yaşayan ve bu nedenle geçim sıkıntısı yaşaması muhtemel olan dul eş, 18 yaşından küçük çocuklar, 18 yaşından büyük olsa bile orta öğrenim görüyorsa 20 yaşına yüksek öğrenim görüyorsa 25 yaşına kadar olan çocuklar, yaşına bakılmaksızın bekar, dul veya boşanmış kız çocukları, yaşına ve medeni durumuna bakılmaksızın malul çocuklar ile anne- baba ölüm aylığı almaya hak kazanır.

Belirtmeliyiz ki, ölen sigortalının malullük veya yaşlılık aylığı almakta olması veya aylık almıyorsa en az 1800 gün ödenmiş primin bulunması ölüm aylığı için aranacak ilk koşuldur. En son SSK sigortalısı iken ölen kişinin 1800 günü bulunmasa bile her türlü borçlanma hariç en az beş yıl sigortalılık süresi yanında en az 900 gün prim ödemesi varsa yine ölüm aylığı hakkı oluşur. Ölüm aylığında en yüksek hisse sahibi dul kalan eştir. Aylık hissesi de yüzde 50’dir. Ancak dul eşin sigortalı çalışması yoksa ya da kendi emekli maaşı bulunmuyorsa başka aylık alan çocuk olmaması halinde aylık hissesi yüzde 75 olmaktadır. Dikkat edilirse dul eşe her hal ve şartta ölüm aylığı bağlanmakta ancak dul eşin sigortalı çalışması veya kendi emekli maaşının olması sadece hisse miktarına etki etmektedir.

Sigortalının çocuklarının ölüm aylığı hissesi yüzde 25’dir. Ancak aylık alan eş yoksa, sigortalının eşi ile evlilik birlikteliği ölüm ya da boşanma nedeniyle son bulmuşsa veya ilerde sona ererse çocukların aylık hissesi yüzde 50 olacaktır.  

Çocuklara ölüm aylığı bağlanabilmesinin en temel koşulu, çocuğun sigortalı çalışmasının olmaması ve kendi sigortalılığı nedeniyle de bir aylığının bulunmamasıdır. Ancak 18 yaşından küçük çocuklarla orta öğrenim görüyorsa 20 yüksek öğrenim görüyorsa 25 yaşına kadar olan erkek çocuklarla bekar kız çocukları SSK’lı çalışsa dahi ölüm aylığı alma hakkına sahiptir.

Malul çocuklar evli olsa bile sigortalı çalışmaması ve kendisinin sigortalılığına bağlı emekli maaşı olmaması şartıyla ölen anne ve babasından ölüm aylığına hak kazanmaktadır.

Sigortalının anne ve babasına aylık bağlanabilmesi için üç şartın olup olmadığına bakılır. Emekli maaşı bulunmayan ve gelirinin kişi başına düşen toplamı net asgari ücretin altında kalan anne ve babaya artan bir hisse varsa ölüm aylığı bağlanır. Ancak anne veya babanın yaşı 65’den fazla ise hisse olmasa dahi eş ve çocukların hissesinden indirim yapılarak aylık bağlanır.

Sigortalının eş, çocukları ve anne-babasına bağlanacak olan aylık hesaplanan toplam maaşın tamamını geçemez. Aylık alan sayısı fazla ise hisselendirme, eşe 4 hisse çocuklara 2 hisse sadece anneye veya sadece babaya aylık bağlanacaksa 2 hisse ikisine de aylık bağlanacaksa anneye 1 hisse babaya 1 hisse şeklinde yapılacaktır. Örneğin; eş, bir çocuk, anne ve babaya aylık bağlanacaksa hisseler eş 4/8 hisse, çocuk 2/8 hisse anne ve baba ise 1/8’er hisse üzerinden toplamda da aylığın tamamı ödenmiş olacaktır.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:43
  1. Sigortalının ölümü sonrası
  2. Sigortalının ölümü
  3. geçim sıkıntısı
  4. dul eş
  5. ölüm aylığı
  6. SSK sigortalısı
  7. sigortalılık süresi
  8. emekli maaşı
  9. SSK
  10. Malul çocuklar
  11. Sigortalının anne ve babası

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