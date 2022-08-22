Ölülere saygınız yok, acılı ailelerine de mi saygınız yok! Oda TV ve yazarından rezillik..

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Türkiye, Gaziantep ve Mardin'deki kazalarla yasa boğulurken, ODA TV ile yazarı Feramuz Erdin bir skandala imza attı.

36 kişinin hayatını kaybettiği kazaları kaleme alıp, "Kazalara ihmal sebep oldu." diyen Erdin, yazısının sonuna "Çalgıcı" fıkrasını ekledi.

Rezil fıkrayı yazısına eklerken, ne kazada hayatını kaybedenlerden ne de hayatını kaybedenlerin yakınlarından utanmayan Feramuz Erdin, "Gaziantep ve Mardin’de yaşananlar kaza değil... 307 metrelik fren izinin sırrı" başlıklı köşesinin sonunda şu ifadeleri kullandı:

Çalgıcı Hikayesi

Bir hikâye ile bitirelim: Dört gün dört gece süren düğünle evlenen ağanın oğlu, gelinle odasına çekildikten biraz sonra meydanda misafirlerini yolcu eden babasının yanına koşarak gelmiş. Bir yandan da avazı çıktığı kadar bağırıyormuş: “Baba karım dul çıktı!”. Herkesin kulak misafiri olduğu bu durum karşısında ağa artık şanını kurtarmak için kızın katledilerek, cesedinin babasının kapısına bırakılmasını emretmiş. Bunu duyan kâhya hemen ağaya yanaşarak kulağına fısıldamış: “Aman ağam bunlar güçlü sülale, hepimizi duman ederler” . Ağa lafını yemek zorunda kalmanın çaresizliği içinde etrafa bakınırken; her şeyden habersiz, bir köşede o gün yaptıkları hasılatı sayan çalgıcılar gözüne ilişmiş ve kükremiş: “Hemen şu çalgıcıları vurun!”

Bir ülkede yöneticiler esas sorumlular bulmak veya gerekiyorsa sorumluluğu üstlenmek, olaydan ders çıkarılmasını ve bir daha yaşanmamasını sağlamakla mükelleftir.