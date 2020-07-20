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Yerel

Ölü ve yaralı var! Freni patlayan kamyon uçurumdan düştü

Kayseri'de freni patlayan kamyonun uçurumdan düşmesi sonucu son anda kamyondan kendini atan sürücü yaralı olarak kurtulurken, araç içerisindeki diğer bir kişi ise hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-07-20 14:07:00 -
Ölü ve yaralı var! Freni patlayan kamyon uçurumdan düştü

Kayseri’de freni patlayan kamyonun uçurumdan düşmesi sonucu meydana gelen kazada, kamyon şoförü yaralanırken araç içerisinde bulunan bir kişi de hayatını kaybetti.

Kendini kamyondan attı

Edinilen bilgiye göre, Yahyalı ilçesinde meydana gelen kazada şelale yolu Sazak ayrımında freni patlayan 38 ABB 270 plakalı kamyon, uçurumdan düştü. Aracın şoförü İ.D., son anda kamyondan kendini atıp yaralı olarak kurtulurken, araç içerisinde bulunan Süleyman T. isimli şahıs hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İnceleme başlatıldı

Kamyon sürücüsü İ.D., 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülürken, Süleyman T.’nin cenazesi de yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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