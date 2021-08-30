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Sağlık Ölü sayısı arttı! Bakan Koca uyarıda bulundu
Sağlık

Ölü sayısı arttı! Bakan Koca uyarıda bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Risk Haritasında Maviye geçen yeni ilimizin olmadığını belirterek uyardı.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 00:11:00 -
Ölü sayısı arttı! Bakan Koca uyarıda bulundu

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, ''Covid-19 Risk Haritasında Maviye geçen yeni ilimiz yok. 255 yeni can kaybı haberine karşı iyi olmaz mıydı! Kütahya, Adana, Karabük, Afyonkarahisar, Kırıkkale ilk doz aşıda %75’in üzerine çıkmaya en yakın 5 ilimiz. Yarın yeni aşılarla, Türkiye’nin Mavi haberlere ihtiyacı var!'' ifadelerini kullandı.

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