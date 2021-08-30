Ölü sayısı arttı! Bakan Koca uyarıda bulundu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Risk Haritasında Maviye geçen yeni ilimizin olmadığını belirterek uyardı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, ''Covid-19 Risk Haritasında Maviye geçen yeni ilimiz yok. 255 yeni can kaybı haberine karşı iyi olmaz mıydı! Kütahya, Adana, Karabük, Afyonkarahisar, Kırıkkale ilk doz aşıda %75’in üzerine çıkmaya en yakın 5 ilimiz. Yarın yeni aşılarla, Türkiye’nin Mavi haberlere ihtiyacı var!'' ifadelerini kullandı.