Ölü köpeklerle ilgili 4 barınak görevlisi tutuklandı

Bilecik merkeze bağlı Vezirhan beldesinde 14 köpeğin ölü, bir köpeğin yaralı bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan belediyenin hayvan barınağında görevli 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Olaya ilişkin gözaltına alınan ve Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli olan veteriner N.A. ile çalışanlar H.S, M.M.K, A.O.D. ve S.İ, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan zanlılardan H.S. salıverildi. Savcılıkça nöbetçi hakimliğe çıkarılan N.A, M.M.K, A.O.D. ve S.İ. ise tutuklandı.

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, katıldığı bir etkinlikte konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu olaya karışan 3 personelin iş akdini sonlandırdık ve ilgili müdürü açığa aldık. Herkes yaptığının cezasını çekecek." ifadesini kullandı.

Bilecik-Sakarya kara yolu 2. Tünel mevkiinde 23 Kasım'da yol kenarında telef olmuş köpekleri gören M.A, jandarmaya bilgi vermişti. Vezirhan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede, 15 köpekten 14'ünün telef olduğu belirlenmişti. Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 15 köpeğe iğne yaparak yol kenarına attıkları iddiasıyla 4 barınak görevlisi gözaltına alınmıştı.

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