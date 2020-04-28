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Yerel

Oltu’da laleler açtı

Erzurum’un Oltu ilçesinde Sitare Dağı’nda açan sarı ve kımızı laleler, lale dağı olarak da bilinen Sitare Dağı’nı süslemeye başladı.

2020-04-28 10:09:19 -
Oltu’da laleler açtı

Erzurum’un Oltu ilçesinde Sitare Dağı’nda açan sarı ve kımızı laleler, lale dağı olarak da bilinen Sitare Dağı’nı süslemeye başladı.


Her yıl 15 Nisan tarihinden itibaren açan laleler, havaların yağışlı ve soğuk olmasından dolayı geç açtı. Lalelerin açması ile birlikte Oltu baharı yaşıyor. Sitare Dağı’nda açan sarı ve kırmızı laleler görenleri büyülüyor.


Oltu Halit Paşa mahalle sakinlerinden Salih Macit, “Her baharın bu mevsimde dağa çıkarım laleler bu mevsimde açar zaten bu dağda lale çok olmasından dolayı ismi de lale dağıdır” dedi.


Sitare dağının eteklerinden lale toplayan 7 yaşındaki Ceylin Sedem Yıldız ise lalelerin çok güzel olduğunu söyledi.

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