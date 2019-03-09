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Oltu’da Cumhur İttifakı aday tanıtım toplantısı yapıldı

Oltu Cumhur İttifakı Ak parti Oltu Belediye Başkan adayı ve Meclis üyelerini Efkan Ala Kültür merkezinde yapmış olduğu toplantı ile Oltululara tanıttı.

09 Mart 2019 Cumartesi 11:46
Oltu’da Cumhur İttifakı aday tanıtım toplantısı yapıldı

Oltu Cumhur İttifakı Ak parti Oltu Belediye Başkan adayı ve Meclis üyelerini Efkan Ala Kültür merkezinde yapmış olduğu toplantı ile Oltululara tanıttı.


Efkan Ala Kültür merkezinde yapılan tanıtım toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.


Açılış konuşmasını Ak Parti Oltu İlçe Başkanı Eftal Gülcü yaptı. Daha sonra Cumhur ittifakı Ak parti Oltu Belediye adayı Celal Çelebi selamlama konuşması yaptı.


Başkan adayı Çelebi konuşmasına 8 Mart kadınlar gününü kutlayarak başladı. Başkan adayı Çelebi “Öncelikle Oltu’muz da ekibimizi kurarak öncelikle gönül Belediyeciliğini kuramasak asla başarılı olacağımızı düşünmüyorumamagönül belediyeciliğini kurarsaksizlerin değerli fikirlerini alırsak başarıda geleceğine inanıyoruzBiz bu şehri birlikte yöneteceğiz. Ayrıcabüyük bir tevazu örneği göstererek salonu dolduran Oltulu hemşehrilerimize ve salonda bulunan ülkücü genç kardeşlerimetek tek teşekkür ederim” dedi.


Ardından kürsüye gelen , MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, “31 Mart akşamı milletimiz bunlara öyle bir tokat atacak ki sabahı uyanamayacaklar” dedi.


MHP MYK Üyesi Doç. Dr. Ahmet Gökhan Yazıcı ise “Davası Allah olanlar kavgası Vatan olanlar önderiefendimiz olanlar Rehberi kuran olanlar sevdası Bayrak, vatan Millet olanlar selam sizlere devletimizin millietimizin başı her dara düştüğündeher zamandevletinin ve milletinin yanında onurlu bir duruş sergileyen Genel Başkanımız Dr.Devlet Bahçeli beyefendininsaygılarını ve selamlarını getirmişim” dedi.


Daha sonra konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, “Bugün burada çok kıymetli arkadaşlarımız hep bir aradayız. Bütün bir Oltu gönlümüzü bir araya geldik.Şunu özellikle belirtmek istiyorum şu günlerde tarihi günler yaşıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisiyle Ak partimizin kıymetli liderlerimiz Sayın Devlet Bahçeli ile Cumhur Başkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan ortaya koydukları büyü Feraset ve basiretin eseri olan Cumhur ittifakının arkasında durması Cumhur ittifakının oluşturduğu birlikteliği oluşturması bir araya gelmemiz gerçekten kalbi bir hadisedir bunu iyi fark etmeliyiz. Tarihi günler yaşıyoruz yaşadığımız günleri tarih yazacaktır çünkü bir araya gelişimizin bir manası var. Bizibir araya getirensebepler var,bizi bir araya getiren ezanımızdır bayrağımızdır vatanımızdır milletimizdir devletimizdir. Biz bunun için bir araya geldik. 15 Temmuzda bizi bir araya getiren ruh buydu. Biz kadim bir milletiz Allah korusunböyle türedi topluluklardan değiliz. Çok eski bir tarihimiz var ve ne zaman ki bu millet geleceğini istikbalini bekasını tehlikede görmüş o gün herkes bir araya gelmiştir. Onun için bugün biz bir aradayız bir arada olacağız. Bu vatan toprağını böldürtmeyeceğiz. Bu milleti dimdik ayakta tutacağız” dedi.


Milletvekili Prof. Dr. Akdağ, daha sonraOltu caddelerinde yürüyerek esnafı selamlayarak Oltu Kaymakamı Şenol Turan’ı makamında ziyaret etti. Akdağ, Dutlu köyüne taziye ve gazi ziyaretinden bulunduktan sonra ilçeden ayrıldı.


Aday tanıtım toplantısına AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, MHP MYK Üyesi Doç. Dr. Ahmet Gökhan Yazıcı, , MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, AK Parti Oltu İlçe Başkanı Efdal Gülcü, MHP Oltu İlçe Başkanı Mehmet Coşkun ve meclis üyesinin yanı sıra çok sayıda Oltulu vatandaş katıldı.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 11:46
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