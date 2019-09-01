Olten Filarmoni Orkestrası, Bağbozumu için sahne aldı

Geleneksel hale gelen Urla Bağbozumu Şenlikleri renkli görüntülerle başladı. Kortej yürüyüşünün ardından Urla Cumhuriyet Meydanı’nda üzüm sıkımı ve üzüm suyu dağıtımı yapıldı. Urla’da yetiştirilen ürünlerin de sergilendiği şenlik söyleşilerle sürdü. Olten Filarmoni Orkestrası’nın akşam verdiği konserde ise coşku doruğa ulaştı. Bağcılığın Urlar için önemli bir konuma sahip olduğunu söyleyen Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, "İlk kez bir belediyenin etkinliğinde sahne alan Olten Filarmoni Orkestrası şenliğimize renk kattı. Düzenlediğimiz festivaller ile hem çiftçimizin yüzü güldürüyor hem de vatandaşlarımıza sanatla, eğlenceyle iç içe bir alışveriş keyfi sunuyoruz" dedi.

Geleneksel Bağbozumu Şenlikleri, sabah saatlerinde Urla’daki kortej yürüyüşüyle başladı. CHP İzmir Milletvekilleri Kani Beko ile Atila Serter’in yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Urla Kaymakamı Önder Can, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, Urla Şarap Üreticileri ve Bağcılar Derneği Başkanı Can Ortabaş ile vatandaşlar katıldı. Urla Cumhuriyet Meydanı’na halk dansları ekibinin gösterileriyle devam eden şenlikte konuşan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, Urla’yı tarımsal üretimde de önemli bir konuma getireceklerini belirtti. Gündüz devam eden söyleşi ve konserlerin ardından gece de dünyanın dört bir yanında konser veren Olten Filarmoni Orkestrası sahne aldı. Urla Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran binlerce sanatseverin büyük beğeniyle dinleyen vatandaşlar, konser sonunda orkestrayı dakikalarca ayakta alkışladı. Yaklaşık 1,5 saatlik şölenin ardından sahneye çıkarak orkestra üyelerine teşekkür eden Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, "İlk kez bir belediyenin etkinliğinde sahne aldıkları için orkestramıza gönülden teşekkür ediyorum. Bu unutulmaz gecede adata müziğe doyduk.Üreticilerimizin de bağbozumu şenlikleri ile ürünlerini satmaları ve emeklerinin karşılığını almaları en büyük dileğimiz" diye konuştu.

Atatürklü teşekkür

Olten Filarmoni Orkestrası kurucularından Ceyhan Olten’e katkıları nedeniyle plaket veren Başkan Oğuz, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Efendiler; hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz fakat sanatçı olamazsınız’ sözünün ne kadar anlamlı olduğuna bir kez daha tanık olduk. Önünüzde saygıyla eğiliyor ve bu akşam için bir kez daha sizlere teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Kaliteli ürün teşekkürü

Etkinlikte konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu ise yetiştirilen ürünlerin son derece kaliteli olduğunu belirterek çiftçilere teşekkür etti. Özuslu, “Allah bu topraklara her şeyi vermiş ama bu eşsiz ürünler fiziki şartları insan emeğiyle taçlandırarak ortaya çıkıyor. Herkese ekmek, su, hava kadar lazım olan bir şey var, o da bir arada yaşama iradesi. Huzur varsa kalkınma olabilir, barış varsa kalkınma olabilir" dedi.

Marka değeri

Urla Kaymakamı Önder Can ise bu seneki hasadın bereketli olmasını dileyerek, bağcılığın bu seviyeye gelmesinde emeği olan herkese teşekkür etti. Urla Şarap Üreticileri ve Bağcılar Derneği Başkanı Can Ortabaş da, bağcılığının yeni yatırımlarla ve marka değerini artırarak dünyada hak ettiği yere ulaştırılacağını ve ihracata da olumlu yansıyacağını açıkladı.

Ürün birincilerine ’altın’ ödülü

Açılış konuşmalarının ardından en iyi ürünler de seçilerek birincilerine altın hediye edildi. Kategorilere göre birinci olan üreticilerin isimleri ise şöyle:

Şaraplık Üzüm Kategorisi Birincisi: Yıldıray Kurcal,

Sofralık Üzüm Kategorisi Birincisi: Kemal İnceoğlu,

Bamya Kategorisi Birincisi: İbrahim Bıçak,

Kavun Kategorisi Birincisi: Aynur Erdiç,

Karpuz Kategorisi Birincisi: Haspi Alkan,

İncir Kategorisi Birincisi: Hatice Özer,

Domates Kategorisi Birincisi: Enver Haytaoğlu,

Börülce Kategorisi Birincisi: İbrahim Kiraz,

Biber Kategorisi Birincisi: Zafer Kaşkır.