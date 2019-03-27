Oltayla yakalandı! 82 kiloluk turna balığı ilçeyi şaşkına uğrattı
Erzincan'da bir yerel balıkçının oltayla yakaladığı 82 kiloluk dev turna balığı, görenleri hayretle kendisine baktırdı.27 Mart 2019 Çarşamba 15:38
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinden geçen Fırat Nehri'nde 40 yıldır balıkçılık yapan Metin Yücelkabaağaç tarafından oltayla yakalanan 1 metre 65 santimetre uzunluğunda ve 82 kilogram ağırlığındaki turna balığı, vatandaşların şaşkın bakışları arasında satışa sunuldu.
Bazı vatandaşlar ise dev turna balığı ile fotoğraf çektirdi. 1 saatlik yoğun uğraş sonucu balığı Fırat Nehri'nden çıkardığını belirten Metin Yücelkabaağaç kilosunu 40 TL’den satacağını söyledi.
YORUM YAZ