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Oltayla yakalandı! 82 kiloluk turna balığı ilçeyi şaşkına uğrattı

Erzincan'da bir yerel balıkçının oltayla yakaladığı 82 kiloluk dev turna balığı, görenleri hayretle kendisine baktırdı.

27 Mart 2019 Çarşamba 15:38
Oltayla yakalandı! 82 kiloluk turna balığı ilçeyi şaşkına uğrattı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinden geçen Fırat Nehri'nde 40 yıldır balıkçılık yapan Metin Yücelkabaağaç tarafından oltayla yakalanan 1 metre 65 santimetre uzunluğunda ve 82 kilogram ağırlığındaki turna balığı, vatandaşların şaşkın bakışları arasında satışa sunuldu.

Bazı vatandaşlar ise dev turna balığı ile fotoğraf çektirdi. 1 saatlik yoğun uğraş sonucu balığı Fırat Nehri'nden çıkardığını belirten Metin Yücelkabaağaç kilosunu 40 TL’den satacağını söyledi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 15:38
  1. Erzincan
  2. Fırat Nehri
  3. turna balığı

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