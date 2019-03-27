Oltayla yakalandı! 82 kiloluk turna balığı ilçeyi şaşkına uğrattı Erzincan'da bir yerel balıkçının oltayla yakaladığı 82 kiloluk dev turna balığı, görenleri hayretle kendisine baktırdı.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinden geçen Fırat Nehri'nde 40 yıldır balıkçılık yapan Metin Yücelkabaağaç tarafından oltayla yakalanan 1 metre 65 santimetre uzunluğunda ve 82 kilogram ağırlığındaki turna balığı, vatandaşların şaşkın bakışları arasında satışa sunuldu. Bazı vatandaşlar ise dev turna balığı ile fotoğraf çektirdi. 1 saatlik yoğun uğraş sonucu balığı Fırat Nehri'nden çıkardığını belirten Metin Yücelkabaağaç kilosunu 40 TL’den satacağını söyledi.

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