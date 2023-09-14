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Yerel Olta kancasına kirpi takıldı
Yerel

Olta kancasına kirpi takıldı

Yeniakit Publisher
2023-09-14 16:05:00 -
Olta kancasına kirpi takıldı

Yalova'da sahilde olta kancasına takılarak yaralanan kirpi, Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde tedavi altına alındı.

Kent merkezinde sahilde balık oltası kancasına takılarak yaralanan kirpiyi fark eden vatandaşlar, durumu Yalova Belediyesi’ne bildirdi. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan kirpi tedavi altına alındı. Kirpinin vücuduna takılan olta kancası, veteriner hekimler tarafından yapılan cerrahi müdahale ile çıkarıldı.

Kirpinin sağlık durumunun iyi olduğunu kaydeden Yalova Belediyesi Veteriner Hekimi Serdar Baykal, “Kirpimize balıkçı kancası takılmış. Bunu cerrahi yöntemlerle çıkardık. Biliyorsunuz balıkçı kancalarının ucu kargılı olduğu içi hayvanın kas ve derisine zarar veriyor. O yüzden keserek çıkardık. Yaralarını dikerek tedavisini tamamladık. Antibiyotik uygulaması yaptıktan sonra kirpimizi doğal ortamına bırakacağız” dedi.

Baykal, Veteriner İşlerinin maskotu haline gelen ve “Yalovalı Sonic” adını verdikleri kirpiye en iyi şekilde bakılacağını sözlerine ekledi.

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