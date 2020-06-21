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Aktüel

Olta ile 4 kiloluk levrek yakaladı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde amatör balıkçı genç olta ile 4 kilogram levrek yakaladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 10:25:16 -
Olta ile 4 kiloluk levrek yakaladı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde amatör balıkçı genç olta ile 4 kilogram levrek yakaladı.


Son yıllarda nadir olarak avlanan levrek balığı, Erdek sahilinde olta ile avcılık yapan Yusuf Tayfur´un oltasına takıldı. Olta Kamışının aniden kopacak gibi olduğunu ve misinanın esnediğini söyleyen amatör balıkçı bu durum karşısında şaşkınlık yaşadığını belirtti. Yakaladığı balığı karaya çektiğinde ise levrek olduğunu anlayan Yusuf Tayfur "Olta ile tuttuğum en büyük levreklerden birisi diyebilirim. Yıllardır olta avcılığı yapıyorum ancak 4 kilogramlık balık hiç yakalamamıştım. Bu levreği yakaladığım için kendimi şanslı hissediyorum" diyerek yakaladığı balıkla hatıra fotoğrafı çekildi.

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