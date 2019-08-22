Olta Balıkçılığı Festivali 8 Eylül’de Adana’nın Karataş ilçesinde 8 Eylül tarihinde ’1.

Adana’nın Karataş ilçesinde 8 Eylül tarihinde ’1. Olta Balıkçılığı Festivali’ düzenlenecek.

Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Denizcilik ve İç Su Hizmetler Şube Müdürlüğü, Karataş ilçesi Atapark Sahili’nde olta balıkçılığına teşvik için 8 Eylül Pazar günü ’1. Olta Balıkçılığı Festivali’ düzenleyecek.

50 tekne ile sınırlı olacak festival kapsamında balıkçılar sabah 07.00’de hareket edecek.

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