Olmuksan'ın endüstriyel ekranları Vestel'den

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de oluklu mukavva ambalaj sektörünün öne çıkan şirketlerinden Olmuksan International Paper, fabrikalarında kullanacağı bilgilendirme ekranlarının temini için Vestel ile anlaştı.



Vestel açıklamasına göre, Vestel Proje Ortağım, ürün ve hizmetleriyle farklı sektörlerden markaların değişen ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam ediyor.

5 üretim merkezi, ve yaklaşık 900 kişilik istihdam kapasitesi bulunan Olmuksan International Paper, fabrikalarında kullanacağı bilgilendirme ekranlarının teminini Vestel'den sağlayacak.

Adana, Bursa, Çorum, Gebze ve İzmir'de yer alan fabrikalarında 55 ve 65 inç boyutlarında 86 adet Vestel bilgilendirme ekranı yerini aldı. Bilgilendirmeleri paylaşmak için fabrika içerisine yerleştirilen ekranlar, endüstriyel paneli sayesinde en zorlu koşullarda bile uzun süre arızalanmadan çalışabilecek. Yüksek parlaklık değerleri ile her türlü ortamda en canlı ve en net görüntüyü sunabilecek.



7/24 kesintisiz görüntü sunabilen ekranlar, istendiği takdirde uzaktan kontrol özelliğiyle kullanım kolaylığı sağlıyor. Böylece her koşulda, istenen bilgiler çalışanlara net ve hızlı bir şekilde aktarılabiliyor.