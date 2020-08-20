  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Olmuksan'ın endüstriyel ekranları Vestel'den
Ekonomi

Olmuksan'ın endüstriyel ekranları Vestel'den

Yeniakit Publisher
2020-08-20 15:11:27 -
Olmuksan'ın endüstriyel ekranları Vestel'den

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de oluklu mukavva ambalaj sektörünün öne çıkan şirketlerinden Olmuksan International Paper, fabrikalarında kullanacağı bilgilendirme ekranlarının temini için Vestel ile anlaştı.

Vestel açıklamasına göre, Vestel Proje Ortağım, ürün ve hizmetleriyle farklı sektörlerden markaların değişen ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam ediyor.

5 üretim merkezi, ve yaklaşık 900 kişilik istihdam kapasitesi bulunan Olmuksan International Paper, fabrikalarında kullanacağı bilgilendirme ekranlarının teminini Vestel'den sağlayacak.

Adana, Bursa, Çorum, Gebze ve İzmir'de yer alan fabrikalarında 55 ve 65 inç boyutlarında 86 adet Vestel bilgilendirme ekranı yerini aldı. Bilgilendirmeleri paylaşmak için fabrika içerisine yerleştirilen ekranlar, endüstriyel paneli sayesinde en zorlu koşullarda bile uzun süre arızalanmadan çalışabilecek. Yüksek parlaklık değerleri ile her türlü ortamda en canlı ve en net görüntüyü sunabilecek.

7/24 kesintisiz görüntü sunabilen ekranlar, istendiği takdirde uzaktan kontrol özelliğiyle kullanım kolaylığı sağlıyor. Böylece her koşulda, istenen bilgiler çalışanlara net ve hızlı bir şekilde aktarılabiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ağlayarak yardım talep etmişti! Bergüzar Korel’in çağrısına bakanlıktan cevap
Gündem

Ağlayarak yardım talep etmişti! Bergüzar Korel’in çağrısına bakanlıktan cevap

Bugün öğle saatlerinde oyuncu Bergüzar Korel, SMA (Spinal Müsküler Atrofi) hastalarının ulaşabileceği ilaçlar için bakanlıktan ağlayarak yar..
BAE İsrail ile anlaşmıştı! Suudi Arabistan kararını açıkladı
Dünya

BAE İsrail ile anlaşmıştı! Suudi Arabistan kararını açıkladı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan'ın Filistinlilerle barış sağlanana kadar İsrail ile diplomatik ilişkiler kurmayacağını ifa..
Trump'tan Türkiye açıklaması: Askerlerimizi çektiğimde olanları düşünün
Dünya

Trump'tan Türkiye açıklaması: Askerlerimizi çektiğimde olanları düşünün

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi ilişkilere sahip olduğunu belirterek, "Suriye il..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı