'Ölmeye bile hazırım' diyen baba Arif Güran, Diyarbakır'dan Ankara'ya yola çıktı

Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın babası Arif Güran, "Narin için adalet" sloganıyla Ankara'ya doğru yürüyüşe başladı. Kızının mezarı başında konuşan Güran, "Ben Narin için değil yollara, ölmeye bile hazırım" dedi.

Narin Güran'ın cansız bedenine, kaybolmasından 19 gün sonra, 8 Eylül 2024'te Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'ndeki bir dere yatağında ulaşılmıştı. Bedeni çuval içindeydi; üzeri 30, 25 ve 20 kilogram ağırlığında 3 taşla kapatılmış, çalılıklarla gizlenmişti.

Güran, mezar başındaki açıklamasında yola çıkış gerekçesini "Benim bu yola çıkmamın tek sebebi kızımın hakkıdır, kızımın hakikatidir" sözleriyle anlattı. Narin'in hakikatini savunan binlerce insan olduğunu bildiğini söyleyen baba, bu kişilere seslendi: "Eğer ben bugün bu yola çıkıyorsam, Narin'in hakikatini savunuyorsam, inanıyorum ki sizler de savunacaksınız. Sizler de bu yola destek vereceksiniz."

"1,5-2 aya yakın gözüküyor"

Elinde olsa yolu 2 günde tamamlamak istediğini dile getiren Güran, "Ama maalesef nereden bakarsan 1,5-2 aya yakın gözüküyor. 2 aya kadar devam edecek" diye konuştu.

Baba Güran, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tabii Cumhurbaşkanımız çağırırsa, eylemimi sonlandırıp Cumhurbaşkanının yanına gideceğim."

"Adalet mücadelemizi yeniden başlatıyoruz"

Aile avukatlarından Onur Akdağ, Arif Güran'ın adalet mücadelesini bireysel bir adalet yürüyüşüne çevirmek istediğini aktardı. Akdağ'a göre yürüyüşün temel amacı yolun sonunu tamamlamak değil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sesini bizzat duyurmak.

Akdağ, "Maalesef Arif Güran'a 2 yıldır yaşatılan, reva görülen gurbet hayatı budur. Bu yüzden adalet mücadelemizi yeniden başlatıyoruz. Umarım muvaffak olur" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından yakınlarıyla vedalaşan Arif Güran, üzerinde Türk bayrağı ile kızının fotoğrafının yer aldığı tişörtü ve sırt çantasıyla yola koyuldu.